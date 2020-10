Coup de théâtre à Houston : le GM Daryl Morey démissionne !

Personne ne l’avait vu venir ! ESPN et The Athletic annoncent que Daryl Morey vient de démissionner de son poste de GM des Rockets. C’est un véritable séisme à Houston puisque Morey était l’homme fort de la franchise depuis treize ans. Selon ESPN, c’est Morey, comme Mike D’Antoni d’ailleurs, qui aurait pris l’initiative de partir, et les deux parties se seraient entendues pour une rupture à l’amiable puisque son contrat se terminait en 2024.

Un départ qui intervient au plus mauvais moment puisque Houston n’a toujours pas d’entraîneur, et qu’il vient de se faire souffler Doc Rivers par les Sixers. Sans oublier que l’arrivée de Russell Westbrook s’est finalement soldée par un échec, et les finances de la franchise sont dans le rouge pour plusieurs saisons. Conséquence directe de ce départ, c’est Rafael Stone, jusque-là vice-président qui devient GM, tandis que Eli Witus sera son assistant.

Sous la coupe de Morey, les Rockets restent sur huit participations aux playoffs d’affilée, et c’est la plus longue série en cours en NBA. Sous sa coupe, Houston possède aussi le deuxième meilleur bilan de victoires de toute la NBA, juste derrière les Spurs. Des bons chiffres qui ne font pas oublier de nombreux échecs puisque la franchise n’est jamais parvenue à atteindre les Finals malgré des échanges tonitruants avec les arrivées de Chris Paul puis de Russell Westbrook.

De Morey, on retiendra aussi ce tweet de soutien aux manifestants à Hong Kong. C’était il y a un an, et il avait provoqué une crise diplomatique entre la NBA et la Chine, mais aussi provoqué l’annulation de contrat entre les Rockets et des partenaires chinois.