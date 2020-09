Mike D’Antoni, un départ annoncé en plein vol

Dans les minutes qui ont suivi la défaite des Rockets dans le Game 5 contre les Lakers, Mike D’Antoni semblait prêt à continuer son aventure à Houston alors que son contrat venait de prendre fin. Puis quelques heures après, la nouvelle de son départ est sortie dans la presse.

Un timing qui ne doit rien au hasard. Il a en effet été organisé par Mike D’Antoni lui-même. Dans un long article, The Athletic nous livre ainsi les coulisses de sa décision.

En vain, il a attendu un appel du propriétaire de la franchise

Même s’il était frustré par cette fin de saison ratée, entre l’élimination contre les Lakers, l’épisode autour de Danuel House et le flou qui entourait son avenir personnel, Mike D’Antoni n’avait pas encore pris sa décision après le Game 5. Dans la foulée du match, samedi soir, il a ainsi dîné avec Daryl Morey, le GM des Rockets.

Après avoir échangé avec les dirigeants et les joueurs dans la soirée, il attendait encore un coup de téléphone de Tilman Fertitta, le propriétaire de la franchise.

Le dimanche matin, Mike D’Antoni n’avait toujours pas été contacté par le propriétaire, avec lequel il entretient une relation tendue depuis quelques années. En 2017, un an après avoir signé son contrat de trois ans avec une année de plus en option (2019-2020), le coach espérait déjà activer cette option. Le propriétaire de l’époque, Leslie Alexander, semblait d’accord, mais quelques semaines après, il a vendu la franchise à Tilman Fertitta.

L’information délivrée à la presse pendant le trajet en avion

Ce dernier n’était pas aussi motivé que son prédécesseur pour activer cette quatrième année de contrat, et les propos qu’il a ensuite tenus après l’élimination en playoffs en 2019, ou sur l’âge de Mike D’Antoni (69 ans) notamment, ont touché le technicien. Sans oublier bien sûr les négociations manquées de l’été dernier pour sa prolongation et les échanges via la presse entre Tilman Fertitta et l’agent de Mike D’Antoni qui n’ont sans doute rien arrangé.

La franchise texane a donc quitté Orlando dans l’après-midi de dimanche et ce serait juste avant ce départ que l’ancien technicien des Suns et des Lakers aurait pris sa décision, celle de partir pour tester le marché. Mike D’Antoni a donc appelé son agent, Warren LeGarie, pour lui annoncer la nouvelle et lui demander de sortir l’information pendant que l’équipe était dans les airs.

Personne dans l’avion n’est donc au courant à cet instant-là. Mike D’Antoni choisit les derniers instants du vol, avant que les joueurs et les dirigeants ne puissent recevoir la notification de la nouvelle sur leur téléphone, pour annoncer à tout le monde qu’il ne va finalement pas rester à Houston. Il a serré des mains, embrassé quelques joueurs et son aventure à Houston, longue de quatre saisons, s’est ainsi achevée.