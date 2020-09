Mike D’Antoni prêt à continuer avec les Rockets ?

Les Rockets ont explosé en plein vol. Alors qu’ils affichaient une défense bien plus efficace que par le passé, leur jeu s’est étiolé au fil des matches et l’élimination contre les Lakers, en cinq matches, est logique.

Elle signe également la fin de contrat de Mike D’Antoni. L’entraîneur de 69 ans est libre et on sait qu’il est courtisé par les Pacers, mais aussi par une autre franchise d’après ESPN. Mais sa priorité semble de rester à Houston.

« On a une superbe franchise, une grande ville, des fans géniaux », liste le coach. « Tout est bien ici. On va bien voir comment les choses vont se passer, mais que demander de plus. J’ai fait quatre ans, en espérant plus, mais on ne sait jamais. Je ne peux pas travailler avec de meilleures personnes ou de meilleurs joueurs. »

Le coach a également reçu le soutien de James Harden. « Bien sûr », annonce le MVP 2018 quand on lui demande s’il aimerait que Mike D’Antoni reste. « Il a réalisé de grandes choses ici. »

Jeff Van Gundy en plan B ?

En quatre saisons, l’ancien coach des Suns, des Lakers ou des Knicks a remporté 217 matches pour 101 défaites et en playoffs, il a toujours au moins franchi le premier tour. C’est en 2018 qu’il est allé le plus loin : avec le Game 7 de la finale de conférence contre les Warriors.

Depuis quelques jours, le dossier Mike D’Antoni est la priorité de l’automne pour Daryl Morey, le GM des Rockets. Si la franchise désire conserver le 20e coach le plus victorieux de l’histoire (672 victoires), il faudra sans doute le prolonger sur plusieurs saisons et avec un salaire conséquent. Car on se souvient des problèmes de l’été dernier…

Mike D’Antoni voudrait ainsi rester dans le Texas, mais après l’épisode des dernières négociations, il cherchera sans doute des garanties, et il va donc s’autoriser à écouter les autres offres. D’après le New York Times, en cas d’échec dans les tractations, Daryl Morey pourrait tenter de faire revenir un ancien de la maison, Jeff Van Gundy.