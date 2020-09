Après enquête, Danuel House Jr. est expulsé de la « bulle » !

Les Rockets savent désormais quand ils pourront récupérer Danuel House Jr… et ce n’est pas cette saison. La ligue a ainsi bouclé son enquête et déterminé que l’ailier de Houston avait reçu dans sa chambre, et pendant plusieurs heures, une personne non autorisée sur le campus. En conséquence, il est carrément expulsé de la « bulle » !

D’après Yahoo! Sports, Danuel House Jr. aurait ainsi fait venir dans sa chambre une femme qui s’occupe des tests du Covid, mais qui résidait à l’extérieur du campus et n’était donc pas autorisée dans l’hôtel des joueurs.

La NBA explique qu’aucun autre joueur ou membre du staff des Rockets n’a été en contact avec « l’invitée » et que Danuel House Jr. est le seul à devoir quitter la « bulle ». Mike D’Antoni perd donc sa première rotation en sortie de banc, qui apportait 11.4 points et 5.8 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs.

Sans compter que l’histoire a sans doute perturbé l’équipe, tout le monde ayant été obligé de s’isoler dans ses quartiers dans un premier temps, alors que la femme en question a d’abord expliqué avoir été en contact avec Tyson Chandler, peut-être pour couvrir Danuel House Jr. car le pivot n’a quasiment pas joué des playoffs et son exclusion n’aurait pas été trop grave. C’est en tout cas sans l’ailier que les Rockets vont devoir finir la série face aux Lakers…