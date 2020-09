Les Rockets ne savent pas quand ils vont récupérer Danuel House Jr.

Reverra-t-on Danuel House Jr. face aux Lakers ? Rien n’est moins sûr. Soupçonné d’avoir été en contact avec une personne extérieure à la « bulle », ce qu’il dément, le joueur des Rockets est toujours sous le coup d’une enquête de la ligue. Mike D’Antoni et les siens se demandent ainsi s’ils vont pouvoir le récupérer pour affronter les Lakers.

« Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu’ils enquêtent, » note le coach, dont l’équipe a été complétement amorphe la nuit dernière. « Une fois que ce sera fait, ils nous diront quel est le deal et nous ferons avec. »

La ligue disposerait d’informations selon lesquelles une de ses employés, affectée aux tests Covid, se serait rendue dans l’hôtel des Rockets, tard dans la nuit de lundi. Mais la femme en question n’a pas parlé de Danuel House Jr. mais d’un autre joueur des Rockets. Sauf que Tyson Chandler, cité par la femme, a été innocenté par la ligue…

On rappelle que les deux hommes ont manqué le Game 3, officiellement pour « raisons personnelles ».

« Cela ne tombe jamais au bon moment, c’est comme une blessure, » poursuit Mike D’Antoni. « Tout le contexte Covid est différent, on fait avec. On avance, on se concentre sur ce qu’on a et on essaye de faire le boulot. Chacun va devoir en faire un peu plus. Austin (Rivers) et Ben (McLemore) vont bien entendu devoir contribuer. Il faut juste ramasser les morceaux et resserrer les rangs. »

Signe que les Rockets ont sans doute perdu quelques plumes en interne avec cette affaire. Samedi soir, avec ou sans Danuel House Jr, ils pourraient d’ailleurs déjà se retrouver en vacances.