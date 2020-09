Plus de peur que de mal pour Robert Covington

Soirée très compliquée pour les Rockets puisqu’au-delà de la défaite, ils ont perdu deux joueurs, et pas n’importe qui : Danuel House Jr et Robert Covington. Pour le premier, c’est le plus grand des mystères puisque l’équipe n’a pas communiqué sur son absence. Tout juste sait-on que ce n’est pas lié au Covid-19.

« Il est absent pour des raisons personnelles et je ne sais pas s’il sera disponible pour le Game 4 » a répondu Mike D’Antoni. Rappelons que Danuel House Jr tourne à 11 points et 6 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs et que Mike D’Antoni estime « qu’il est entrain d’éclore éclore comme l’un des meilleurs joueurs de cette ligue ».

Pour ne rien arranger, Houston a perdu Robert Covington au début du « money time », et malgré le choc spectaculaire avec Anthony Davis et sa sortie, le nez en sang, il va bien. Les examens n’ont révélé aucune fracture, et il a passé avec succès le protocole commotion. Il pourra jouer jeudi soir le Game 4.

On notera enfin que Tyson Chandler était aussi absent pour des « raisons personnelles ». Même s’il ne joue jamais, c’est toujours un remplaçant de moins pour Mike D’Antoni, obligé d’en demander plus aux autres, et on a bien vu dans le quatrième quart-temps que ses joueurs étaient épuisés.