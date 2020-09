Des Rockets complètement amorphes

« C’est une bonne question« . C’est la réponse de James Harden lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi les Rockets avaient attendu le dernier quart-temps pour se mettre à jouer. Russell Westbrook sera plus bavard : « Je n’ai pas d’explication. On aurait dû jouer comme si nous étions dos au mur mais on s’est battu uniquement dans le dernier quart-temps. C’est bien, et on sait ce qu’on a à faire. Il va falloir faire beaucoup d’effort. »

Pour Mike D’Antoni, « c’est un manque de combativité. On a donné l’impression d’être abattus. On a un peu perdu notre ligne directrice. » La preuve en chiffres, sortis par ESPN : lors des trois premiers quart-temps, les Rockets n’ont inscrit aucun point sur contre-attaque ou après un rebond offensif.

C’est la première fois depuis que les statisticiens prennent en compte ces données. Autre stat qui fait mal : les Lakers ont inscrit 62 points dans la raquette, contre 24 aux Rockets.

« On ne peut plus rien y faire, et on doit désormais se préparer pour le Game 5 » enchaîne James Harden, quand Russell Westbrook prévient que « chacun devra faire des choses pénibles, et prendre conscience qu’il faut sacrifier certaines choses qu’on adore faire. On doit se souder, et ça nous donnera les meilleures chances de gagner. »

À aucun moment, les Rockets n’évoquent l’enquête menée par la NBA contre Danuel House Jr., soupçonné d’avoir fait entrer dans sa chambre une femme qui s’occupe des tests Covid dans la bulle.

Le joueur nie farouchement. Tyson Chandler essaie de le couvrir. Mais la NBA n’y croit pas, et on a appris jeudi que tous les Rockets avaient été priés de rester dans leur chambre dans un premier temps. Pas idéal pour préparer une demi-finale de conférence désormais bien mal engagée.