La NBA enquête sur Danuel House Jr, placé à l’isolement

La rumeur avait vu juste : si Danuel House Jr n’est plus apparu à l’entraînement ou en match depuis deux jours, c’est parce qu’il aurait enfreint les règles très strictes mises en place par la NBA dans la « bulle ».

Selon ESPN, la NBA enquête sur l’ailier des Rockets et même si la ligue et la franchise ne donnent aucun détail, il se murmure que Danuel House Jr aurait tenté de faire entrer quelqu’un dans la « bulle » ou serait lui-même sorti de la « bulle » pour une raison encore inconnue.

Selon nos confrères, le joueur assure qu’il n’a pas enfreint le règlement, et qu’il n’aurait pas quitté le campus de Disney World. Quoi qu’il en soit, la NBA enquête et l’a isolé, tandis que le syndicat des joueurs s’est emparé de l’affaire pour défendre le joueur. S’il s’avère que Danuel House Jr a bel et bien été en contact avec une personne extérieure à la bulle, il devra rester dans sa chambre pendant dix jours.

C’est ce qu’avaient connu son coéquipier Bruno Caboclo et Richaun Holmes des Kings, pour des faits similaires.