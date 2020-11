Austin Rivers veut tester le marché

Toujours capable de coups de chaud en attaque avec ses qualités en un-contre-un et en nets progrès défensivement, Austin Rivers s’est imposé comme un remplaçant précieux à Houston. Et pour pas cher puisque son salaire cette saison n’était que de 2.1 millions de dollars.

Voilà pourquoi sans doute il a décidé de tester le marché cet automne et de ne pas activer sa « player option » à 2.3 millions de dollars pour la dernière année de son contrat.

« C’est quelque chose dont je parle avec mon agent en ce moment », assure-t-il au podcast de The Ringer. « Je veux tester le marché et voir. Après, j’adore Houston et les Rockets restent une de mes options principales. J’aime jouer ici. Mais je veux voir avec les autres équipes. Je me dois d’au moins aller voir la meilleure solution. »

Reste à savoir si le nouveau GM de la franchise texane, Rafael Stone, voudra sortir le chéquier afin de conserver le fils de Doc.

Car avec les énormes contrats de Russell Westbrook et James Harden, mais aussi ceux d’Eric Gordon et Robert Covington (110 millions de dollars la saison prochaine à eux quatre, soit une somme déjà au-dessus du « salary cap »), les Rockets ne pourront pas garder Rivers à tout prix.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.

Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle sera de 109 millions de dollars, au lieu des 115 prévus. Les franchises ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des exceptions financières.