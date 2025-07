À peine prolongé, Jaren Jackson Jr. est déjà blessé

Vingt-quatre heures après l’annonce de sa prolongation de contrat à 240 millions de dollars sur cinq ans, Jaren Jackson Jr passe déjà sur le billard ! Selon le communiqué des Grizzlies, il s'est blessé au gros orteil du pied droit alors qu’il jouait en dehors des installations de sa franchise. Après l'examen de la blessure, il a été déterminé qu’une intervention médicale serait nécessaire pour traiter la blessure.

Cette blessure serait équivalente à celle de Darius Garland (Cavaliers) ou encore Ajay Mitchell (Thunder), qui avait manqué plus de trois mois de compétition après une blessure et une opération similaires.

Zach Edey est aussi blessé…

C'est d'ailleurs le délai désormais annoncé par le club, qui parle d'une période de 12 semaines avant une réévaluation de l'intérieur. Soit deux semaines avant la reprise de la saison régulière…

À Memphis, on espère que Jaren Jackson Jr. pourra participer à une partie du camp d’entraînement, d'autant plus que son partenaire de la raquette, Zach Edey, est lui aussi passé sur le billard après la saison pour soigner une cheville. Le géant canadien est très incertain pour le training camp, et a priori, le début de la prochaine saison.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.5 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 ☆ MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.0 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 2024-25 ☆ MEM 74 30 48.8 37.5 78.1 1.2 4.4 5.6 2.0 3.5 1.2 2.1 1.5 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.