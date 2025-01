Reverra-t-on Ajay Mitchell avant les playoffs ?

Alors qu’on vantait sa solidité fin décembre, Ajay Mitchell va devoir prendre son mal en patience puisque le rookie belge du Thunder va manquer environ trois mois de compétition !

Victime d’une déchirure d’un ligament du gros orteil droit, il a dû se faire opérer, et il devrait être absent au moins jusqu’à fin mars. Ce n’est donc pas certain du tout qu’on le revoie en saison régulière.

Le 38e choix de la Draft 2024 avait immédiatement trouvé sa place dans la rotation, au point de disputer les 34 premiers matches de la saison avec un temps de jeu supérieur à 15 minutes. Adroit et bon intercepteur, il était bien parti pour transformer son « two-way contract » en contrat classique.

Sauf que sa blessure met immédiatement moins de pression sur ses dirigeants, qui auront donc deux mois et plus pour y réfléchir, et éventuellement l’intégrer dans l’effectif des playoffs. Si c’est le cas, ils devront se séparer d’un joueur, et même si ce n’est pas du poste pour poste, Dillon Jones ou Branden Carlson pourraient en faire les frais.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.