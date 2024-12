La solidité du rookie Ajay Mitchell impressionne à Oklahoma City

Que pouvait bien attendre Ajay Mitchell à son arrivée à Oklahoma City ? Le Belge, 38e choix de la dernière Draft, intégrait une équipe particulièrement ambitieuse, renforcée par les arrivées de Isaiah Hartenstein et Alex Caruso, et surtout très dense sur les postes d’arrière/ailier. Ça pouvait donc sentir les allers-retours en G-League…

Sauf que le natif de Namur, pisté par Sam Presti depuis de très long mois, a très vite intégré la rotation de Mark Daigneault. Dès le « training camp », il a impressionné par sa capacité à faire les bons choix.

« Il y a eu un entraînement où il a réalisé six ou sept actions positives consécutives » explique Shai Gilgeous-Alexander sur le moment où il a vraiment découvert son coéquipier. « Un layup après un pick-and-roll, une passe dans le corner en sortie de pick-and-roll, une passe pour le joueur poste bas, un 3-points. Et toutes ces séquences se sont enchainées. On pouvait voir qu’il avait appris à jouer de la bonne façon. Il joue à l’instinct et il prend quasiment toujours la bonne décision grâce à ça. Quand vous sentez bien le jeu, vous pouvez jouer partout. »

Shai Gilgeous-Alexander ne s’y attendait pas

La capacité du natif de Namur à faire les bons choix lui a ainsi permis de rapidement s’imposer dans les rotations de la meilleure équipe de l’Ouest, battant la nuit dernière son record de points (17) face aux Grizzlies.

« Il me rend le jeu plus facile » continue « SGA ». « Il me soulage, notamment si quelqu’un me met la pression sur la remontée du ballon, parce qu’il dribble très bien. Et comme il voit très bien le jeu, je peux couper dans le dos de la défense. Il me permet d’économiser de l’énergie, de me libérer et d’être servi. Il est spécial. Peut-être qu’on ne parle pas de trop de son jeu mais il pratique un basket qui gagne et c’est difficile, surtout pour un rookie ».

Particulièrement séduit, Shai Gilgeous-Alexander a d’ailleurs énormément de choses à dire sur son coéquipier.

« Il pousse le tempo et il joue tellement dur des deux côtés du terrain qu’il augmente notre intensité. Et puis, il prend tellement de bonnes décisions avec le ballon dans les mains, quand les défenseurs adverses se rapprochent… Avec Jalen (Williams), on plaisante tout le temps en disant qu’on peut voir qu’il est allé à la fac pendant quatre années (trois en fait, mais il a été formé en amont chez les jeunes de Nanterre et Limbourg) car il nous aide à gagner. C’était difficile à imaginer en amont de la saison. Personnellement, je ne m’y attendais pas mais après les premières semaines de training camp et la présaison, on a pu voir que c’était simplement un super basketteur. Un gars qui joue dur et qui fait confiance à son travail. » Et qui, à 22 ans, est donc devenu essentiel à Oklahoma City.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 31 16 51.3 46.7 80.8 0.5 1.5 2.0 1.7 1.7 0.8 0.8 0.1 6.3 Total 31 16 51.3 46.7 80.8 0.5 1.5 2.0 1.7 1.7 0.8 0.8 0.1 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.