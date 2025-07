Sans Caitlin Clark, le Fever remporte sa première Commissioner’s Cup

Première finale de la Commissioner's Cup pour Indiana et première victoire ! Malgré l'absence de sa leader Caitlin Clark, le collectif du Fever a fait le nécessaire pour ravir le trophée au Minnesota Lynx grâce à un succès 74-59 maîtrisé jusqu'au bout.

Il y a d'abord eu un gros effort défensif de la part de toute l'équipe, notamment pour contenir Napheesa Collier (12 points à 6/18 au tir, 9 rebonds) et surtout pour coller un retentissant 18-0 dans le deuxième quart-temps pour prendre les devants (32-27).

Sophie Cunningham facteur X, Natasha Howard MVP

Le supplice a duré plus de huit minutes sans marquer pour Minnesota, qui ne s'en est jamais remis. Indiana a enfoncé le clou en s'appuyant sur ses valeurs sûres, Natasha Howard (16 points), Kelsey Mitchell et Aliyah Boston (12 points chacune), bien épaulées par Aari McDonald (12 points) et Sophie Cunningham (13 points, 7 rebonds), facteur X de cette finale.

L'ancienne joueuse de Basket Landes a non seulement planté deux paniers à 3-points dans la série qui a fait basculer la rencontrer avant la pause, mais a eu le sang-froid nécessaire pour inscrire deux nouveaux paniers dont un 3-points de plus puis deux lancer-francs pour sceller le sort du match à deux minutes de la fin (69-55).

Avec leur succès 74-59, les protégées de Stephanie White ont bien mérité leur “prize money” d'un demi-million de dollars en plus d'ajouter une ligne à leur palmarès, avec un petit supplément pour Natasha Howard (16 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions), élue MVP de la rencontre.