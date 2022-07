Will Weaver quitte les Rockets pour le Paris Basketball

Assistant de Stephen Silas depuis deux ans, Will Weaver a décidé de répondre au défi du Paris Basketball puisque le coach américain a accepté de prendre la suite de Jean-Christophe Prat, qui pourrait rester comme assistant.

C’est une très grosse pointure puisque Will Weaver avait passé des entretiens pour être le « head coach » des Pelicans et du Thunder il y a quelques années.

Ancien entraîneur des Sydney Kings en Australie, il a été l’assistant de Brett Brown à Philadelphie et de Kenny Atkinson à Brooklyn. Invité en Eurocoupe, le club parisien devrait s’appuyer la saison prochaine sur ses « NBAers » Juhann Begarin et Ismaël Kamagate qui viennent de disputer la Summer League de Las Vegas, avec Boston et Denver.

« Nous sommes heureux d’accueillir Will Weaver et son épouse Lauren dans la famille Paris Basketball », a déclaré David Kahn, président du club, et ancien président des Wolves. «Will est un entraîneur résolument moderne – il a de nombreuses années d’expérience en NBA et à l’international, avec des records de victoires en tant qu’entraîneur en NBL et en G-League. Ses équipes jouent vite et avec une intensité défensive extraordinaire. Cela résume parfaitement le style de jeu du Paris Basketball ».

Ce qui a aussi séduit les dirigeants parisiens, ce sont ses qualités de formateur puisqu’il a permis à Jae’Sean Tate et Didi Louzada de rejoindre la NBA, après être passés par l’Australie, et il pourrait donc permettre à Juhann Begarin et Ismaël Kamagate de se préparer au mieux pour le grand saut.