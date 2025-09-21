Le Storm se sépare de sa coach Noelle Quinn

Pour un petit point, le Storm s'est incliné dans le Game 3 dans la série face aux Aces, et ce revers vient de coûter sa place à Noelle Quinn, en place depuis en 2021 après la retraite soudaine de Dan Hughes.

Bien que le Storm, 7e de la saison régulière, ait poussé les Aces dans leurs derniers retranchements, cette nouvelle sortie prématurée en playoffs a scellé le sort de Quinn. « Au nom de notre franchise, je tiens à remercier Noelle pour son engagement envers le succès du Storm et le développement de nos joueuses. Elle nous a placées dans une position pour gagner au plus haut niveau, et nous lui en sommes reconnaissantes », a déclaré la GM Talisa Rhea dans un communiqué.

Àgée de 40 ans, Quinn quitte son poste avec un bilan de 97 victoires pour 89 défaites en saison régulière, et 4-8 en playoffs. Sous sa direction, le Storm n’a jamais dépassé le deuxième tour, malgré des effectifs de stars comprenant Sue Bird, Breanna Stewart, Jewell Loyd, Skylar Diggins et Nneka Ogwumike, sans oublier Gabby Williams, devenue All-Star et bien sûr Dominique Malonga, l'une des intérieures les plus prometteuses de la ligue.

Première coach noire de l’histoire de la franchise, Quinn avait d'abord été joueuse du Storm (2013-14, 2016-18), puis assistante lors de l'année du titre en 2020. Alors que la WNBA pourrait plonger dans un lockout, le Storm va se mettre en quête d'un ou d'une coach pour 2026.