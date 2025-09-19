Pour un petit point, le Storm manque l’exploit face aux Aces

Après un Game 2 rocambolesque marqué par un tir de la gagne de Dominique Malonga, le Storm se rendait à Las Vegas pour tenter d'éliminer les Aces et réaliser l'une des grosses surprises de ce premier tour. Toutefois, ce sont les joueuses de Becky Hammon qui mènent au score pendant une grande partie de ce premier quart-temps jusqu'au moment où Seattle inflige un 8-0 au cours duquel Gabby Williams (7 points, 6 rebonds) remet le Storm devant (19-14) après dix minutes de jeu.

Après un début de deuxième quart-temps où les deux équipes multiplient les fautes, Jackie Young redonne l'avantage à Las Vegas et, juste avant la mi-temps, les Aces passent un 7-0 pour mener 33 à 26 au moment de rejoindre les vestiaires. Un “run” marqué par la domination d'A'ja Wilson sur Dominique Malonga (3 points, 5 rebonds) où la MVP en titre a pris le dessus sur la Française à plusieurs reprises. Ce constat se confirme après la pause puisque l'intérieure de Las Vegas inscrit 14 de ses 38 points dans le troisième acte, mais le Storm ne se laisse pas distancer.

Ezi Magbegor se charge de ramener le Storm à quatre points et au début du quatrième quart-temps, Brittney Sykes inscrit sept points en trois minutes pour permettre à Seattle de revenir à une longueur. Toutefois, la réponse des Aces passe par l'inévitable A'ja Wilson qui inscrit un panier avec la faute de Skylar Diggins pour redonner deux possessions d'avance à Las Vegas (61-57).

Le Storm proche de l'exploit

Cependant, le Storm reste dans le match et parvient même à égaliser grâce à deux lancers-francs d'Erica Wheeler. Dans la foulée, Nneka Ogwumike (16 points, 9 rebonds) manque un tir de loin, mais Gabby Williams prend le rebond et Skylar Diggins se charge de sanctionner à 3-points pour redonner l'avantage au Storm, ce qui n'était pas arrivé depuis le milieu du deuxième quart-temps.

Mais sous les panneaux, A'ja Wilson domine, encore une fois, Dominique Malonga pour remettre les Aces devant, mais la Française ne se laisse pas abattre puisque juste après, elle arrive à contenir la double-championne WNBA pour la forcer à manquer un tir. La rookie prend le rebond et envoie Erica Wheeler conclure en contre-attaque (72-71).

Alors qu'il ne reste que 17 secondes sur l'horloge, la balle atterrit logiquement dans les mains d'A'ja Wilson qui se manque à mi-distance, mais Jackie Young remet aussitôt la balle dans le cercle pour redonner l'avantage à Las Vegas.

JACKIE YOUNG PUTBACK FOR THE LEAD. Aces get the stop on the other end to advance to the semi-finals!pic.twitter.com/uAjCD0aVuw — Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) September 19, 2025

Un panier qui s'avère décisif puisqu'Erica Wheeler rate son dernier tir tout comme Gabby Williams et au final les Aces s'imposent 74 à 73 pour arracher une septième qualification consécutive au deuxième tour. Les coéquipières d'A'ja Wilson défieront donc le Fever qui a réussi l'exploit de ce premier tour en éliminant le Dream.