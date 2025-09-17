Dominique Malonga sauve la saison du Storm face aux Aces !

Après sa lourde défaite à Las Vegas, le Storm revenait dans sa Climate Pledge Arena avec l'obligation de s'imposer pour ne pas être éliminé. Pour prendre les commandes de la partie, Nneka Ogwumike (24 points, 10 rebonds) s'illustre puisque l'ancienne joueuse des Sparks inscrit 11 des 13 premiers points du Storm, mais les Aces répondent avec un 9-0 ce qui permet à Las Vegas de repasser devant et de mener d'un point après dix minutes de jeu (22-21).

Si dès le début du deuxième acte, Las Vegas essaye de creuser l'écart, le Storm parvient à rester en vie grâce à Skylar Diggins (26 points à 4/6 à de loin et 7 passes). La septuple All-Star réalise un parfait début de deuxième quart-temps avec un 4/4 au tir dont deux flèches longue distance qui permettent à Seattle de reprendre l'avantage (37-36).

Les Aces dominent avant de craquer

Néanmoins, dans la foulée, Las Vegas passe un nouveau 9-0 débuté par un tir derrière l'arc d'A'ja Wilson (21 points, 13 rebonds), victime en plus d'une faute de Dominique Malonga. Pour stopper l'hémorragie, Nneka Ogwumike se montre à l'intérieur puis, sur la remise en jeu suivante, Skylar Diggins intercepte la passe de A'ja Wilson et inscrit aussitôt un tir à 3-points.

Ainsi, le Storm rejoint le vestiaire en étant mené de seulement un point, mais après la pause, les Aces accélèrent de nouveau et prennent dix longueurs d'avance grâce à un tir de loin de Jackie Young (58-48). Un écart qui s'explique par la maladresse du Storm sur la première moitié de ce troisième quart-temps avec un 2 sur 15 aux tirs pour les coéquipières de Gabby Williams (6 points, 2 passes). Toutefois, si Seattle est distancée, Nneka Ogwumike rentre son troisième tir derrière l'arc de la soirée pour ramener son équipe à huit points avant le début du dernier acte (67-59).

Un quatrième quart-temps où les Aces continuent de dominer grâce à A'ja Wilson qui offre douze longueurs d'avance à son équipe, le plus gros écart du match, alors qu'il reste sept minutes à jouer.

Si Las Vegas entrevoit sa qualification pour le tour suivant, le Storm va complètement renverser ce match.

Dominique Malonga pour la gagne

Pour revenir dans le match, Erica Wheeler inscrit ses premiers points de la partie, puis elle est trouvée par Dominique Malonga à 3-points pour ramener le Storm à trois longueurs (79-76).

À 40 secondes du terme, A'ja Wilson a l'occasion de redonner deux possessions d'avance aux Aces, mais elle est bien contenue par Dominique Malonga et manque son tir. Le rebond est capté par Nneka Ogwumike et Skylar Diggins se charge d'envoyer la balle à la Française qui part conclure en contre-attaque et qui est, en plus, victime d'une faute de Chelsea Gray. Sur la ligne, la rookie ne tremble pas et remet Seattle devant pour la première fois depuis le deuxième quart-temps (84-83).

Youngest player drafted in WNBA history Dominique Malonga started the season with single-digit minutes and is now assigned to guard the reigning MVP down the stretch and making the leading changing basket that prevented elimination amazing. pic.twitter.com/HZHew2F5e1 — Global Utopia Sports (@GL8BAL_SPORTS) September 17, 2025

Toutefois, il reste une possession à jouer pour Las Vegas, mais celle-ci n'aboutit pas puisque dès la remise en jeu, Chelsea Gray perd le ballon et rend la balle au Storm. Avec 27 secondes sur l'horloge, Skylar Diggins égrène les secondes avant de déborder Jackie Young pour prendre un tir à mi-distance qui fait mouche. Sur la dernière possession de la partie, Jewell Loyd se manque à 3-points et le Storm finit par s'imposer 86 à 83 grâce au deuxième double-double en playoffs de Dominique Malonga, autrice de 11 points et 10 rebonds, pour s'offrir un Game 3 décisif ce jeudi.

Les Aces n'avaient plus perdu depuis le 2 août !