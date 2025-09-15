Défaite historique pour le Storm de Dominique Malonga face aux Aces

Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga débutait ses playoffs par un déplacement à Las Vegas pour y défier les Aces qui ont terminé la saison régulière sur une série de 16 victoires consécutives. Toutefois, cette saison, Seattle avait réussi à battre deux fois les joueuses de Becky Hammon et avait donc des raisons de croire à l'exploit. Il n'en fut rien…

Dès le milieu du premier quart-temps, Las Vegas passe un 11-0 porté par Jewell Loyd et A’ja Wilson (29 points, 8 rebonds, 2 passes) pour créer un premier écart (17-5).

Si au début du deuxième acte, Seattle recolle à cinq points grâce à un tir de loin d’Erica Wheeler, les Aces s’envolent pour compter 20 longueurs d’avance au moment de rejoindre les vestiaires grâce à une flèche longue distance de Jackie Young à une seconde de la mi-temps (45-25).

Symbole de cette domination, A’ja Wilson qui affiche déjà 16 points alors que l’intégralité des titulaires du Storm n’en a mis que 15. Pire encore, les Aces ont réussi 53% de leurs tirs contre seulement 30% pour Seattle.

Malonga en double-double

Après la pause, les joueuses de Noelle Quinn ne reviennent pas dans la partie et continuent de couler sous les tirs primés des Aces. Cela commence par A’ja Wilson puis Dana Evans et Jackie Young s’expriment également de loin et s’offrent une avance plus que confortable de 24 points avant le début du dernier acte.

Sans surprise, les Aces s’imposent largement (102-77) et elles auront déjà l’occasion de finir cette série mardi prochain. Avec ce revers de 25 points, le Storm encaisse la plus grosse défaite de son histoire en playoffs.

“J’ai eu l’impression qu’elles étaient plus prêtes que nous quand le match a débuté”, regrette Nneka Ogwumike après la rencontre. “Nous savions ce que nous voulions faire, mais ce sont elles qui ont fait ce qu’elles ont voulu.”

Du côté des Françaises de Seattle, Gabby Williams a été la meilleure marqueuse de son équipe avec 16 points et pour son premier match de playoffs, Dominique Malonga a réalisé un double-double avec 12 points et 11 rebonds, la plus jeune joueuse de l'Histoire à effectuer cette performance lors d'un match de playoffs.