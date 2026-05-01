Tiago Splitter, entre promesses et incertitudes

Après quatre ans de disette, Portland a enfin retrouvé le goût des playoffs, ce qui était loin d’être gagné après le premier match de saison régulière et le départ précipité de Chauncey Billups. D’abord installé sur le banc de façon temporaire, Tiago Splitter a réussi à faire progresser son effectif, auteur d’un joli tour de force en terminant à la septième place de l’Ouest, puis en accédant aux playoffs après avoir battu Phoenix en « play-in ».

Les points de satisfaction sont nombreux à l’heure de dresser le bilan de cet exercice, à commencer par la tenue de l’équipe, guidée par un Deni Avdija devenu All-Star. Sur le banc aussi, Tiago Splitter a beaucoup appris.

« Le staff s’est amélioré, on a compris des choses en tant que franchise pour progresser. Et c’est ce qu’on veut, voir du progrès, voir les joueurs, le staff et moi-même prendre de meilleures décisions. Et c’est ce qu’on a fait au cours de la saison », a-t-il déclaré lors de son dernier passage devant la presse. « J’ai juste continué à me battre chaque jour. J’ai beaucoup appris des autres, sur comment coacher cette équipe, comment coacher certains joueurs, comment diriger mon staff, comment les faire progresser, améliorer notre quotidien, quand il faut être un peu plus ferme, avec le staff, en sessions vidéo, à l’entraînement, et quand leur donner un peu plus de temps calme. Ce sont toutes ces petites choses qu’on apprend au fil de l’année et qui m’ont rendu meilleur ».

« Je ne suis pas Phil Jackson »

L’ancien coach du Paris Basketball est d’ailleurs pleinement conscient qu’il a encore beaucoup à faire pour progresser. « Je suis encore un jeune coach. Je ne dis pas que je suis Phil Jackson, ce n’est pas le cas. Mais c’est clair que je me suis amélioré par rapport à l’été dernier ».

Portland n’a jamais été aussi fort que lorsque tous les joueurs ont réussi à apporter leur pierre à l’édifice, rendant l’ensemble plus difficile à lire. Les points forts sont identifiés, et son plan pour la suite est déjà tracé : continuer à faire avancer son groupe dans la bonne direction, après avoir tiré le bilan du premier tour.

« Quand on a commencé la saison, quand on regardait le roster, on n’avait pas vraiment de joueur dominant sur le pick-and-roll, ni de shooteur clairement identifié. On avait beaucoup de gars qui pouvaient faire des choses différentes. Mais on n’était pas des spécialistes dans ces domaines. Quand on a un roster comme ça, il faut essayer d’impliquer tout le monde. On avait ce système appelé le « Blender », où on essayait de créer un premier avantage pour ensuite provoquer une sorte d’avalanche, où tout le monde est impliqué en attaque », a-t-il détaillé.

« On avait un peu moins de systèmes installés, et on en rigolait en se disant qu’on avait peut-être besoin de systèmes un peu plus cadrés, à l’ancienne, parce que c’est ce à quoi il faut faire face en playoffs. Mais l’un des coachs a dit : ‘Déjà, il faut qu’on y arrive’. Et quand on est arrivé en playoffs, je trouve que ça nous a un peu manqué, un cadre un peu plus établi. Je suis très critique envers moi-même et je m’ouvre à vous, et c’est ce que j’ai dit aux gars, que j’aurais aimé qu’on ait de ça, un peu plus de structure. On a essayé, mais ce n’est pas aussi simple (…). On a grandi en tant qu’équipe, j’ai grandi en tant que coach, et c’est clair qu’on fera les choses différemment, en étant un peu plus organisés. Je n’ai pas peur de le cacher, ça fait partie du processus d’apprentissage ».

Stop ou encore ?

S’agissant de la suite, il faudra d’abord avoir l’assurance que la direction lui donnera le feu vert pour repartir la saison prochaine. Pour l’heure, rien n’est encore acté.

« On a décidé qu’on allait se parler, je ne sais pas quand. Bien sûr, je vous avais dit que je voulais parler. On va parler de certaines choses et en tirer les conclusions avec honnêteté », a-t-il par ailleurs ajouté. « Il y a beaucoup de rumeurs, et certaines d’entre elles sont de l’exagération, pour faire du clic. J’ai une bonne relation avec Tom Dundon (le nouveau propriétaire) et Joe Cronin (le GM). On a juste besoin de temps à présent. Je comprends bien qu’il y a un nouveau propriétaire, il apprend de nous aussi, sur ce qu’on fait de mal et de bien. J’imagine qu’il a besoin de temps. Ça fait partie du jeu, on vient de finir la saison ».

Affaire à suivre donc, même si les premiers échos ne sont pas forcément positifs pour Tiago Splitter dans l’Oregon. Joe Cronin n’a d’ailleurs rien dit de très encourageant au sujet du technicien brésilien, se contentant d’expliquer qu’il faisait partie des candidats que lui et Tom Dundon allaient rencontrer pour le poste.