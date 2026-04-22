Intérimaire, Tiago Splitter reste sourd aux rumeurs

Nouveau propriétaire des Blazers, Tom Dundon est très près de ses sous et on sait qu’il n’hésitera pas à faire des économies, et ça commence par les conditions des déplacements de l’équipe à l’extérieur, ou la baisse du nombre de places gratuites distribuées à chaque match.

Mais ESPN révèle aussi qu’il a prévu ne pas s’aligner sur les salaires pratiqués actuellement chez les coaches. Alors que Tiago Splitter, intérimaire, a ramené l’équipe en playoffs, son patron discuterait déjà avec une dizaine de candidats pour le remplacer. Pourquoi ? Parce qu’il cherche un technicien capable d’accepter un très bas salaire… The Oregonian évoque un salaire d’un million de dollars par an.

« J’essaie juste d’être pro », a répondu Splitter à propos de ces rumeurs. « J’essaie de me concentrer sur mon vestiaire et mon staff pour rester focalisé sur le basket. De la même manière que lorsque j’ai obtenu le poste, avec tout ce qui se passait autour. »

Le soutien total de ses joueurs

Ancien coach du Paris Basketball et arrivé comme assistant, Splitter est devenu coach de Portland après que Chauncey Billups a été arrêté par le FBI dans le cadre de l’affaire des paris sportifs truqués et des parties de poker illégales, et il a mené l’équipe à un bilan de 42 victoires pour 40 défaites, à la 7e place de la Conférence Ouest. Le tout en faisant éclore des jeunes talents avec un jeu porté sur l’attaque.

« Il a été plongé dans une situation difficile », a rappelé Avdija après la victoire des Blazers. « Ce n’était pas facile pour lui de prendre soudainement les rênes. Mais je pense qu’il a été exceptionnel. Il tire le meilleur de chacun. Il croit en tous ses joueurs, et on adore jouer pour lui. C’est un gagnant, un compétiteur. Il sait ce que c’est de gagner un titre. Il est passionné et possède toutes les qualités pour être un grand entraîneur, et c’est ce qu’il montre. »

Pour les joueurs, ces rumeurs sont aussi perturbantes, et Splitter leur en avait causé avant d’attaquer le «play-in». «Ce n’est pas le moment d’aller sur les réseaux sociaux et de lire tout ce qui circule, ni même de regarder la télévision» les avait-il prévenus. «Plusieurs coachs que j’ai eus m’ont donné ce conseil. Je sais que c’est difficile car les réseaux sociaux font partie de nos vies, mais il faut essayer de se concentrer uniquement sur le basket. »