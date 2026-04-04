Jason Kidd impliqué dans le transfert de Luka Doncic ? Il dément

Visiblement, Mark Cuban n’a pas seulement du mal à digérer la vente des Mavericks, puisque le transfert de Luka Doncic lui reste également en travers de la gorge. À tel point que le sujet continue de revenir sur la table lors de ses apparitions médiatiques.

Cette semaine, dans le podcast Intersections, l’ancien propriétaire majoritaire de Dallas accusait ainsi Nico Harrison, l’ancien GM de la franchise texane, et Jason Kidd, l’actuel coach de celle-ci, d’avoir « pris l’initiative de transférer [le] meilleur joueur » des Mavs.

La réponse de « J-Kidd » ne s’est donc pas faite attendre : « Mark Cuban a dit que je savais pour le transfert, mais comme je l’ai déjà dit, je n’étais malheureusement pas au courant et je l’ai appris à la dernière minute. C’est la vérité », a-t-il d’abord confié.

Demandant ensuite à ce que le départ de Luka Doncic soit définitivement mis sous le tapis : « Il faut pouvoir aller de l’avant. On a planté notre drapeau, Cooper Flagg, et on a la possibilité de construire autour de lui. C’est une période excitante. Notre bilan n’est pas ce qu’il devrait être, mais on a joué 43 matchs dans des situations ‘clutch’. Donc on joue dur et ce groupe se bat », s’est défendu l’entraîneur de Dallas.

Un appel, des explications et place au futur

Néanmoins, après l’accusation de Mark Cuban, « l’un des meilleurs propriétaires » pour lesquels a joué (et gagné) Jason Kidd, ce dernier s’est assuré d’échanger avec lui.

« Je l’ai appelé directement, on a discuté et ça restera privé », a indiqué le Hall of Famer. « Mais il faut comprendre que Mark en a beaucoup fait pour les Mavericks, pour la ville de Dallas et pour moi-même. On n’est pas là pour jouer au ‘Il a dit ça, elle a dit ça’ : il a son opinion et je suis là pour raconter la vérité. »

D’ailleurs, Jason Kidd est aussi revenu sur le moment où il a appris que Luka Doncic allait rejoindre les Lakers : « J’ai été appelé par [Nico Harrison] dans son bureau et il m’a annoncé qu’un transfert allait être rendu public à 23 heures. C’est ce qui s’est passé. Voilà les détails de la conversation. J’ai attendu jusqu’à 23 heures, puis le monde a changé… »

Depuis, Nico Harrison a été remercié par les Mavs et Anthony Davis a été transféré à Washington. Mark Cuban possède, lui, 27% de la franchise texane, mais c’est bien Patrick Dumont qui a pris les commandes du navire (avec Miriam Adelson).

« On comprend tous ce qui nous attend, à savoir construire une organisation capable de remporter le titre, et je crois vraiment que Patrick [Dumont] nous donnera les ressources nécessaires pour y parvenir », a conclu Jason Kidd, confiant quant au futur de son équipe.