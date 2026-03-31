Mark Cuban regrette d’avoir laissé les Mavericks à Miriam Adelson et Patrick Dumont

En 2023, Mark Cuban vendait les Mavericks à Miriam Adelson et à Patrick Dumont, laissant donc ce dernier aux commandes, tout en cédant 73% de la franchise et sa place de propriétaire, dans une opération valorisée autour des 3,5 milliards de dollars. Après les avoir achetés en 2000 pour environ… 285 millions de dollars.

Une affaire en or d’un point de vue financier, mais Dallas s’est depuis perdu sur le plan sportif, puisque malgré une apparition en finale en 2024, Luka Doncic est parti quelques mois plus tard et les Texans ont raté les playoffs par deux fois, en 2025 puis 2026.

L’arrivée de Cooper Flagg a – plus ou moins – redonné le sourire à toute une ville, mais Mark Cuban ne peut pas s’empêcher de se demander ce qu’il aurait pu faire de mieux au moment de cette vente. Notamment car ses successeurs l’ont rapidement écarté de l’aspect décisionnel.

« Je ne regrette pas d’avoir vendu, mais ce que je regrette, c’est à qui j’ai vendu », a-t-il déclaré dans le podcast Intersections. « J’ai commis beaucoup d’erreurs au cours de ce processus et je vais m’arrêter là. »

Il ne voulait pas que ses enfants le rejoignent

Ce n’est pas la première fois que Mark Cuban, toujours très présent à l’American Airlines Center, fait part de ses regrets sur la vente des Mavericks. Admettant l’été dernier « regretter la manière avec laquelle [il l’a] fait ».

« Je ne regrette pas d’avoir vendu l’équipe, mais je regrette la manière avec laquelle je l’ai fait. Est-ce que je revendrais ? Oui, pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées cent fois. Mais est-ce que je le ferais de la même façon ? Absolument pas. J’aurais lancé un appel d’offres, mais je ne l’ai pas fait, donc peu importe. »

Lors de sa dernière apparition médiatique, Mark Cuban a aussi confié que « l’engagement émotionnel » qui va avec le fait d’être propriétaire l’avait notamment poussé à vendre.

« Imaginez juste passer par des hauts et des bas à chaque match… C’est dur » a simplement glissé celui qui, en février, était soi-disant intéressé par un rachat de Dallas, mais qui en possède encore 27%.

Et d’ajouter, pour conclure, que sa vie de famille y était également pour quelque chose : « Mes enfants arrivaient à un âge où ils commençaient à se mettre en tête de vouloir travailler chez les Mavs, mais je ne voulais pas qu’ils le fassent. Si les fans n’aiment pas ce que vous faites ou si l’équipe ne va pas bien, vous devenez le pire être humain de la planète », a rappelé Mark Cuban.