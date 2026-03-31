Matchs
NBA
Matchs
NBA

Mark Cuban regrette d’avoir laissé les Mavericks à Miriam Adelson et Patrick Dumont

Publié le 31/03/2026 à 13:50 Twitter Facebook

Trois ans après avoir vendu « ses » Mavericks, Mark Cuban peine à passer à autre chose, alors que la franchise a depuis sombré dans l’indifférence générale.

Mark CubanEn 2023, Mark Cuban vendait les Mavericks à Miriam Adelson et à Patrick Dumont, laissant donc ce dernier aux commandes, tout en cédant 73% de la franchise et sa place de propriétaire, dans une opération valorisée autour des 3,5 milliards de dollars. Après les avoir achetés en 2000 pour environ… 285 millions de dollars.

Une affaire en or d’un point de vue financier, mais Dallas s’est depuis perdu sur le plan sportif, puisque malgré une apparition en finale en 2024, Luka Doncic est parti quelques mois plus tard et les Texans ont raté les playoffs par deux fois, en 2025 puis 2026.

L’arrivée de Cooper Flagg a – plus ou moins – redonné le sourire à toute une ville, mais Mark Cuban ne peut pas s’empêcher de se demander ce qu’il aurait pu faire de mieux au moment de cette vente. Notamment car ses successeurs l’ont rapidement écarté de l’aspect décisionnel.

« Je ne regrette pas d’avoir vendu, mais ce que je regrette, c’est à qui j’ai vendu », a-t-il déclaré dans le podcast Intersections. « J’ai commis beaucoup d’erreurs au cours de ce processus et je vais m’arrêter là. »

Il ne voulait pas que ses enfants le rejoignent

Ce n’est pas la première fois que Mark Cuban, toujours très présent à l’American Airlines Center, fait part de ses regrets sur la vente des Mavericks. Admettant l’été dernier « regretter la manière avec laquelle [il l’a] fait ».

« Je ne regrette pas d’avoir vendu l’équipe, mais je regrette la manière avec laquelle je l’ai fait. Est-ce que je revendrais ? Oui, pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées cent fois. Mais est-ce que je le ferais de la même façon ? Absolument pas. J’aurais lancé un appel d’offres, mais je ne l’ai pas fait, donc peu importe. »

Lors de sa dernière apparition médiatique, Mark Cuban a aussi confié que « l’engagement émotionnel » qui va avec le fait d’être propriétaire l’avait notamment poussé à vendre.

« Imaginez juste passer par des hauts et des bas à chaque match… C’est dur » a simplement glissé celui qui, en février, était soi-disant intéressé par un rachat de Dallas, mais qui en possède encore 27%.

Et d’ajouter, pour conclure, que sa vie de famille y était également pour quelque chose : « Mes enfants arrivaient à un âge où ils commençaient à se mettre en tête de vouloir travailler chez les Mavs, mais je ne voulais pas qu’ils le fassent. Si les fans n’aiment pas ce que vous faites ou si l’équipe ne va pas bien, vous devenez le pire être humain de la planète », a rappelé Mark Cuban.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Davis 20 31:18 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 1.7 2.1 20.4
Cooper Flagg 63 33:50 47.0 28.2 81.0 1.2 5.3 6.5 4.6 2.4 1.2 0.9 2.1 20.3
Naji Marshall 71 29:41 51.6 29.5 76.4 0.9 3.8 4.7 3.3 1.6 1.1 0.1 1.9 15.5
P.j. Washington 55 31:01 44.8 32.0 68.7 1.5 5.5 7.1 1.8 1.7 1.0 1.1 2.1 14.1
Brandon Williams 63 22:01 46.9 24.2 78.9 0.5 2.5 2.9 3.9 1.9 0.9 0.3 1.6 12.8
Max Christie 70 29:25 44.9 41.0 88.9 0.2 3.1 3.3 2.0 1.3 0.6 0.3 1.4 12.3
Klay Thompson 65 21:51 39.3 38.6 75.6 0.3 1.9 2.1 1.4 0.9 0.5 0.3 1.0 11.7
Khris Middleton 22 22:22 41.7 39.7 91.2 0.9 2.8 3.6 2.4 1.9 0.7 0.0 2.0 11.1
Marvin Bagley Iii 18 21:33 59.8 47.8 51.2 2.4 4.7 7.1 1.4 0.8 0.3 0.7 2.2 10.6
D'angelo Russell 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.9 0.5 0.1 1.2 10.2
Daniel Gafford 52 22:00 66.3 0 69.7 2.5 4.5 7.0 1.1 1.2 0.7 1.2 2.6 9.7
Jaden Hardy 34 12:35 40.2 37.1 77.5 0.3 1.1 1.4 0.9 0.8 0.3 0.1 1.1 6.9
Ryan Nembhard 54 18:32 41.6 37.6 77.3 0.2 1.8 1.9 4.9 1.4 0.4 0.0 1.3 6.2
John Poulakidas 6 14:20 37.9 36.0 100.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.3 0.5 0.0 2.2 5.5
Jeremiah Robinson-earl 5 12:12 47.1 25.0 100.0 0.8 2.2 3.0 0.6 0.4 0.4 0.0 0.6 4.4
Dereck Lively Ii 7 16:26 61.1 0 80.0 2.0 3.3 5.3 1.9 1.4 0.6 1.6 3.0 4.3
Caleb Martin 58 14:46 45.0 35.1 60.7 0.5 2.0 2.5 1.4 0.7 0.7 0.3 1.5 3.9
Tyus Jones 8 16:38 38.2 21.1 50.0 0.1 1.0 1.1 3.8 0.6 0.4 0.0 0.6 3.9
Moussa Cisse 34 12:30 59.0 0 43.9 2.0 2.9 4.9 0.2 0.7 0.4 1.1 1.8 3.7
Dwight Powell 56 13:49 66.3 33.3 68.9 1.4 2.4 3.8 1.0 0.6 0.5 0.3 1.9 3.4
Miles Kelly 14 9:34 36.4 30.3 100.0 0.4 1.4 1.7 0.9 0.4 0.3 0.1 0.9 3.1
Tyler Smith 6 8:30 33.3 16.7 50.0 0.8 1.5 2.3 0.0 0.5 0.3 0.0 0.7 2.5
Aj Johnson 17 9:04 30.0 10.0 90.9 0.1 0.9 0.9 0.9 0.4 0.1 0.1 0.4 2.5

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes