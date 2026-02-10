Et si les Mavericks étaient rachetés par… Mark Cuban ?

Cela fait maintenant un an que les Mavericks accumulent coups du sort, résultats décevants et mauvaises décisions, avec le seul Cooper Flagg pour apporter un minimum d’enthousiasme, et peut-être que cela va pousser Mark Cuban à se remettre en piste !

En effet, d’après Marc Stein, toujours très bien renseigné quand il est question des Mavericks, un groupe d’investisseurs basé à Dallas réfléchirait actuellement à la possibilité de s’associer à l’homme d’affaires, afin de racheter la franchise texane à Patrick Dumont, l’actuel propriétaire de celle-ci.

Pour rappel, Mark Cuban avait vendu les Mavericks en 2023 à Miriam Adelson et à la famille Dumont, laissant donc Patrick aux commandes. Il cédait alors 73% des Mavs et sa place de proprio, dans une opération valorisée autour des 3,5 milliards de dollars (après les avoir achetés pour environ… 285 millions de dollars en 2000).

Sauf que le sulfureux ex-patron de Dallas a depuis exprimé ses regrets par rapport à cette vente, qu’il jugeait pourtant nécessaire pour le développement des Mavs. Notamment parce que la NBA serait intervenue, malgré un démenti, pour qu’il n’ait plus aucun rôle dans la franchise.

Pour le moment, on n’en est encore qu’au stade de la rumeur et, toujours selon Marc Stein, la famille Adelson et Patrick Dumont seraient toujours très enthousiastes par rapport à l’avenir des Mavericks, la présence de Cooper Flagg aidant, et n’auraient donc pas vraiment envie de les revendre dans l’immédiat. D’autant que leur valeur est estimée, d’après Forbes, à environ 5.1 milliards de dollars (soit une hausse de 9% en un an).