Mark Cuban a quelques regrets sur la vente des Mavericks

Bien avant les Celtics, les Lakers ou dernièrement les Blazers, les Mavericks avaient été vendus. C'était déjà un événement puisque Mark Cuban passait la main à Miriam Adelson et à son gendre Patrick Dumont. Cela fera bientôt deux ans, et avec le recul, le sulfureux ancien patron de la franchise a quelques regrets.

« Je ne regrette pas d’avoir vendu l’équipe, mais je regrette la manière avec laquelle je l’ai fait », explique-t-il au micro de DLLS Mavs. « Est-ce que je la revendrais ? Oui, pour toutes les raisons que j’ai déjà évoquées cent fois. Est-ce que je le ferais de la même façon ? Absolument pas. J’aurais lancé un appel d’offres, mais je ne l’ai pas fait, donc peu importe. »

Si Mark Cuban a aussi des regrets, c'est parce que la NBA est intervenue pour qu'il n'ait plus aucun rôle dans la franchise ! Au départ, il avait conservé 27% des parts pour rester « gouverneur », puisque la NBA impose de posséder au moins 15% des parts pour l'être ou le rester. Mais Mark Cuban accuse la ligue de lui avoir retiré ce statut : « J’avais une clause écrite. Comme je l’ai déjà dit, il y avait un passage qui me donnait le droit d’être présent à toutes les réunions, toutes les discussions sur des échanges, tout. Et la NBA l’a supprimé. »

L'impression de trahir les fans des Mavericks

La NBA a démenti cette version des faits, mais Mark Cuban persiste et signe : « Qui croyez-vous qui l’a retiré ? J’ai une lettre de mon avocat disant que la NBA nous a forcés à l’enlever. »

Au final, Mark Cuban n'en veut pas à Patrick Dumont, le nouveau propriétaire et ils sont même restés en contact. « Je lui parle encore assez souvent. Il s'implique vraiment. Il apprend beaucoup, et maintenant je peux discuter avec lui de stats avancées, de notre effectif… »

En revanche, avec le GM Nico Harrison, le courant est rompu, et on l'a bien vu lors du transfert de Luka Doncic aux Lakers dont Mark Cuban a été tenu à l'écart. « On a tous été touchés quand Luka a été échangé — moi autant que n’importe qui, parce que j’ai eu l’impression de trahir les fans en n’étant pas impliqué… Mais c’est fait. Et nous avons récupéré Cooper Flagg : les Dieux du basket veillaient sur nous et c'est la super pioche. »