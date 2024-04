La NBA approuve la vente des Mavericks par Mark Cuban

C’était dans les tuyaux depuis un mois, mais il ne manquait plus que l’accord du « Board of Governors », autrement dit le conseil des propriétaires des franchises NBA, pour autoriser la transaction. Finalement, celui-ci a approuvé à l’unanimité (29-0) la vente de la majorité des parts de Mark Cuban chez les Mavericks.

Vingt-trois ans après en avoir pris le contrôle, le bouillant propriétaire de Dallas va donc céder sa franchise aux familles Adelson et Dumont, à la tête de la compagnie de casino Las Vegas Sands. Il en restera toutefois le patron de la partie sportive, en tant que « gouverneur » suppléant des Mavs directement placé sous Patrick Dumont, et la vente devrait être finalisée dans la semaine.

Une nouvelle page se tourne pour Mark Cuban

L’accord valoriserait les Mavericks entre 4 et 5 milliards de dollars. On évoque une prise de participation à hauteur de 73% pour Patrick Dumont (contre 27% pour Mark Cuban) et les familles Adelson et Dumont auraient désormais pour ambition d’implanter des casinos à Dallas.

Pour cela, il faudra cependant que les jeux d’argent deviennent légaux au Texas et Mark Cuban est déjà aux premières loges pour forcer la main des politiques, alors qu’il voulait construire la future salle des Mavs dans un hôtel-casino…

Un Mark Cuban qui, à 65 ans, semble être arrivé à un tournant de sa vie professionnelle, car il avait également annoncé quitter son émission « Shark Tank » l’an prochain, qu’il anime depuis maintenant seize ans.