Finalement, Wyc Grousbeck ne restera pas à la tête des Celtics

Changement de plan à Boston, puisque l’on apprend par ESPN que Wyc Grousbeck, le gouverneur des Celtics depuis 2002, ne va pas pouvoir rester en poste plus longtemps, en raison du règlement NBA qui exige de détenir un minimum de 15% de parts d'une franchise pour en occuper la fonction.

En effet, à l'issue de la vente (prévue au cours de la semaine prochaine), il détiendra un peu moins que le seuil minimal requis. Néanmoins, il restera CEO et continuera de diriger l’équipe avec le futur propriétaire, comme gouverneur suppléant des C's, dans une logique de continuité recherchée.

Toujours dans les parages jusqu'en 2028 ?

Courant mars, rappelons que les Celtics étaient vendus pour 6.1 milliards de dollars, passant des mains de la famille Grousbeck à celles de William Chisholm, originaire du Massachusetts et qui est un grand fan de la franchise.

Initialement, et à la demande de son successeur, Wyc Grousbeck aurait dû rester gouverneur (et CEO) de Boston jusqu'en 2028, puisque la vente devait s'effectuer en deux fois. Avec une première cession de 51% des parts de l'équipe en 2025 et une deuxième cession des 49% restants en 2028.

Pour ses premiers pas en tant que gouverneur des Celtics, William Chisholm s'est déjà chargé de réduire la masse salariale de la franchise, avec l'aide de son président Brad Stevens. On imagine que son prédécesseur n'était pas loin pour le conseiller d'agir de la sorte, avant cet exercice 2025/26 qui s'apparenterait presque à une saison de transition, sans Jayson Tatum.