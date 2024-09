Les Celtics mis en vente à cause des pertes financières à venir ?

L’annonce de la mise en vente des Celtics, juste après leur titre, a surpris tout le monde. Pourquoi le groupe de co-propriétaires a-t-il donc décidé de mettre aux enchères la franchise de Boston, valorisée à cinq milliards de dollars ? Selon le New York Post, c’est lié à des différences de vue entre le père et le fils Grousbeck.

Pour le fils, qui est la figure publique du groupe d’actionnaires, posséder une franchise sportive est une affaire de passion, peu importe si on y perd de l’argent. D’ailleurs, même en ayant remporté le titre cette saison, les Celtics seront à peine à l’équilibre, et ils vont sans doute perdre 80 millions de dollars lors de la prochaine campagne, alors que la prolongation de Jaylen Brown débute et que le club a verrouillé son noyau dur (Jayson Tatum, Jrue Holiday, Derrick White, Payton Pritchard, Sam Hauser) à grands coups de millions de dollars.

Pour le père, Irving Grousbeck, la passion ne doit pas faire oublier les finances, et le patriarche de 90 ans aurait donc forcé la mise en vente de l’équipe, malgré la bonne situation sportive, pour éviter les pertes financières… et sans doute aussi pour profiter de l’augmentation de la valeur des franchises.

Wyc Grousbeck dément

C’est aussi que le père possède 20% des parts du club, quand le fils, pourtant plus exposé, n’en a que 3%…

« La famille Grousbeck vend l’équipe pour des raisons de succession et de planification familiale. Dire que la vente est liée de quelque manière que ce soit à des pertes est totalement erroné », assure toutefois Wyc Grousbeck, alors que son père n’a de son côté pas souhaité répondre aux questions. « Il n’y a pas eu d’appel de fonds de la part des propriétaires, ni d’investissement supplémentaire d’aucune sorte, au cours des 22 années qui se sont écoulées, depuis que « Boston Basketball Partners » a acheté l’équipe, et nous ne prévoyons pas qu’il y en ait. »

Même si Adam Silver n’aime pas trop ça, la situation des Wolves prouvant d’ailleurs pourquoi, les Celtics devraient être vendus par étapes, le contrôle de l’équipe étant cédé dans les prochains mois, avant que la totalité des parts ne change de main en 2028. Dans ce cas, Wyc Grousbeck pourrait rester à la tête de la franchise jusqu’à cette date.

D’ici là, il faudra payer les salaires et la « luxury tax ». Pour la saison à venir, on parle de 197 millions de dollars de salaires et 66 millions de dollars de « luxury tax ». Mais pour la campagne 2025/26, on parle déjà de 225 millions de dollars de salaires… et 219 millions de dollars de « luxury tax ». Avec seulement 11 joueurs sous contrat.