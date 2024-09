Vente des Wolves : Glen Taylor cite la NBA à comparaître !

Énième rebondissement dans cette bataille de milliardaires qui oppose Glen Taylor au duo Alex Rodriguez – Marc Lore pour le rachat des Wolves et du Lynx. On apprend ainsi que le toujours propriétaire des franchises de Minneapolis va citer la NBA à comparaître et aucun des deux camps n’a pour le moment souhaité commenter cette information.

Si Glen Taylor cite la NBA à comparaître, une décision « rare » et qui peut « potentiellement rendre publiques des informations confidentielles » selon Sportico, c’est pour accélérer le dénouement de ce différend qui dure depuis mars. Jusqu’à présent, Adam Silver a refusé de s’en mêler et, en fin d’année, Glen Taylor ainsi que Alex Rodriguez et Marc Lore passeront devant une commission d’arbitrage pour y défendre leur point de vue, après avoir déjà échoué à trouver un terrain d’entente lors d’une médiation en mai dernier.

Quatre ans que les Wolves ont été mis en vente

Pour rappel, cela fait de nombreux mois qu’il est question du rachat des Wolves et du Lynx par Alex Rodriguez et Marc Lore, pour environ 1.5 milliard de dollars. Mis en vente par Glen Taylor en 2020, les deux franchises restent à ce jour en sa possession, car le propriétaire majoritaire (à 60%) estime que l’accord passé entre les deux camps n’a pas été respecté par les deux propriétaires minoritaires (à 40%), désormais épaulés par Michael Bloomberg.

Pour le duo Alex Rodriguez–Marc Lore, qui assure que l’accord initial a été rompu de manière unilatérale, Glen Taylor a décidé de tout arrêter parce que la valeur de sa franchise a explosé grâce à ses bons résultats sportifs. Il n’aurait donc jamais été question de déménagement à Las Vegas, ni de retard dans les paiements, ni de problème pour réunir l’argent nécessaire au rachat des Wolves et du Lynx.