La bataille pour le rachat des Wolves réglée en décembre ?

La bataille de milliardaires qui oppose Glen Taylor au duo Alex Rodriguez – Marc Lore pourrait connaître son dénouement d’ici la fin de l’année. La vente des Wolves et des Lynx va ainsi passer devant une commission d’arbitrage. Début novembre, et pendant une semaine, les différentes parties vont défendre leur point de vue devant un comité d’arbitrage composé de trois membres. Ces derniers auront alors 30 jours pour rendre leur verdict.

Une médiation avait déjà eu lieu en mai sans qu’un accord ne puisse être trouvé entre les deux camps, et cet arbitrage est donc nécessaire pour mettre fin à ce différend.

Michael Bloomberg entre en scène

Pour rappel, Glen Taylor avait annulé la vente des franchises sous prétexte que la date du dernier versement de 600 millions de dollars n’avait pas été respectée.

L’actuel propriétaire des Wolves avait également mis en avant sa crainte de coupes budgétaires, et même d’un déménagement, notamment vers Las Vegas. S’agissait-il vraiment des raisons de son rétropédalage ou s’était-il simplement rendu compte qu’il avait bradé sa franchise, au moment même où la valeur des franchises a explosé ?

Pendant une semaine en novembre, des experts vont étudier l’affaire et statuer sur la vente de la franchise. On saura alors si Glen Taylor reste propriétaire majoritaire, ou si le duo Lore – Rodriguez, désormais épaulé de Michael Bloomberg, peut enfin mettre la main sur les Wolves et les Lynx.