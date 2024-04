Nouveau rebondissement dans le feuilleton du rachat des Wolves

Alors que la vente des Wolves a été annulée au dernier moment, Marc Lore et Alex Rodriguez avaient prévenu qu’ils allaient se battre pour obtenir gain de cause, et valider le rachat de la franchise. Ou plutôt des franchises puisque les Lynx (WNBA) font partie du package.

Pour l’instant, la NBA ne s’est pas exprimée sur le sujet, mais ESPN révèle qu’une médiation entre les deux parties est prévue le 1er mai prochain. D’un côté, Glen Taylor, l’actuel propriétaire, qui a mis fin au processus de revente de sa franchise. De l’autre, le duo Lore-Rodriguez qui assure que l’accord initial a été rompu de manière unilatérale, et que Glen Taylor a tout arrêté parce que la franchise a explosé sa valeur avec ses très bons résultats sportifs.

Un retard de paiement ?

Marc Lore et Alex Rodriguez contestent les arguments de Glen Taylor sur la validation trop tardive des fonds et ils font pression pour rétablir l’accord initial, qui prévoyait une prolongation automatique de 90 jours pour obtenir l’approbation de la NBA et une participation majoritaire. Dans le cadre de ce contrat, la médiation est la première étape du processus visant à trouver une résolution au conflit en cours.

Il faut rappeler que le groupe d’investisseurs, représentés par Alex Rodriguez et Marc Lore, avait un accepté un échéancier en trois étapes pour devenir actionnaires majoritaires des Wolves.

En 2022 et 2023, ils avaient effectué deux versements pour racheter 36% de la franchise, et ils étaient sur le point d’effectuer un troisième versement de 600 millions de dollars pour 40% supplémentaires, et ainsi boucler le rachat.

Un prévisionnel alarmant ?

Selon Geln Taylor, Marc Lore et AlexRodriguez n’avaient pas transféré l’argent restant avant la date limite du 27 mars, et il a décidé de mettre fin au processus de vente. De son côté, le duo Lore-Rodriguez a expliqué qu’il leur fallait attendre que la NBA approuve formellement leur achat pour effectuer le versement.

Depuis ce coup de théâtre, les deux parties ont multiplié les sorties médiatiques. Glen Taylor a ainsi expliqué que le « business plan » de Marc Lore et Alex Rodriguez prévoyait une baisse importante de la masse salariale qui, selon lui, mettrait en péril la capacité de la franchise à jouer le titre.

Pourtant, selon des sources citées par ESPN, les deux actionnaires minoritaires avaient accepté les prolongations de contrat de Jaden McDaniels et Mike Conley qui, mécaniquement, allaient faire exploser le « salary cap ».