Les Wolves au coeur d’une bataille de milliardaires !

C’est Mike Malone, de manière ironique, qui a le mieux résumé la bataille qui oppose Glen Taylor au tandem Lore – Rodriguez. « Il y a beaucoup de raisons de s’enthousiasmer pour Minnesota. Moi non plus, je ne vendrais pas l’équipe ». Cette semaine, on a appris que Taylor avait décidé de ne plus vendre sa franchise à Marc Lore et Alex Rodriguez, qui restent tout de même actionnaires à hauteur de 40%.

Selon Taylor, les deux milliardaires n’ont pas réussi à trouver les fonds pour la dernière échéance, programmée pour le 27 mars dernier. Selon ces derniers, c’est faux et l’excuse est bidon. « Je m’attendrais à entendre cela de la part d’un ado’, et non de quelqu’un de si mature et de si malin, qui a si bien réussi », a déclaré Rodriguez vendredi. « Non seulement c’est un coup bas, mais c’est malhonnête et décevant. »

Pour son associé, il n’y a jamais eu de retard dans les versements, ni de problèmes pour réunir l’argent. Surtout, ils estiment qu’ils ont grandement participé à la renaissance des Wolves. « Nous pensions que nous étions en bons termes et que nous avions de bonnes relations, et ils étaient heureux de tout le temps que nous avions consacré à l’équipe pour l’aider à arriver là où elle est aujourd’hui », a déclaré Lore. « Ils semblaient nous apprécier et puis boum ! C’est vraiment comme si une bombe nucléaire avait explosé, complètement inattendue et c’est très, très décevant ».

Le duo Lore-Rodriguez en fait une affaire personnelle !

Résultat, la suite sera « sanglante » et la bataille ne fait que commencer ! « Désormais, on en fait une affaire personnelle. Peut-être qu’on va se battre pendant 5 ou 10 ans, peu importe… Mais on ne laissera pas passer ça » lâche Rodriguez, tandis que Lore ajoute : « Nous mettrons tout en œuvre pour faire respecter le contrat que Glen a rompu. Cela signifie donc du temps, de l’argent et tous les moyens nécessaires. Ce n’est qu’une question de cupidité à l’ancienne. Nous avons créé une véritable valeur dans l’équipe au cours des deux dernières années et demie, et il veut récupérer cette valeur et il est prêt à rompre le contrat. »

Peut-être que ça se réglera devant les tribunaux. Peut-être que la NBA va intervenir. Une chose est sûre, Rudy Gobert et ses coéquipiers se seraient bien passés de cette querelle de milliardaires alors que les Wolves ont retrouvé cette nuit la 1ère place de la conférence Ouest.