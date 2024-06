Douzième fortune au monde, Michael Bloomberg s’invite dans le rachat des Wolves !

La NBA fait envie, et les plus grosses fortunes américaines sont prêtes à investir des dizaines, voire des centaines de millions pour s’offrir une franchise. C’est désormais le cas de Michael Bloomberg, 12e plus grosse fortune au monde avec 106 milliards de dollars. L’ancien maire de New York a décidé d’apporter son aide, et surtout son portefeuille, à Marc Lore et Alex Rodriguez, dans leurs efforts de racheter les Wolves et les Lynx.

Propriétaire de 36% des deux franchises, le duo Lore-Rodriguez a échoué à verser les 600 millions de dollars restants le 27 mars dernier, pour s’emparer de 40% des parts de Glen Taylor, l’actuel propriétaire. Ce dernier a mis fin à la procédure de rachat, expliquant qu’il craignait que le tandem Lore-Rodriguez ne déménage la franchise à Las Vegas.

Pour leur part, Marc Lore et Alex Rodriguez ont décidé de ne rien lâcher, et d’aller au bout de la procédure de rachat. « Désormais, on en fait une affaire personnelle. Peut-être qu’on va se battre pendant cinq ou dix ans, peu importe… Mais on ne laissera pas passer ça » avait prévenu Alex Rodriguez, tandis que Marc Lore avait ajouté : « Nous mettrons tout en œuvre pour faire respecter le contrat que Glen a rompu. Cela signifie donc du temps, de l’argent et tous les moyens nécessaires. Ce n’est qu’une question de cupidité à l’ancienne. Nous avons créé une véritable valeur dans l’équipe au cours des deux dernières années et demie, et il veut récupérer cette valeur et il est prêt à rompre le contrat. »

Selon The Athletic, Michael Bloomberg va simplement ajouter la somme manquante pour boucler le rachat des 40% initialement prévu en mars, et ainsi permettre d’accélérer la revente. Objectif : boucler le rachat des parts restantes de Glen Taylor avant mars 2025.