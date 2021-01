Six mois après leur mise en vente, les Wolves n’ont toujours pas trouvé preneur

Il y a des ventes de franchises qui sont conclues en quelques jours, comme celle du Jazz, cédé par la famille Miller à la surprise générale, et d’autres qui ont bien du mal à trouver un nouveau patron.

En juillet dernier, on apprenait ainsi que le milliardaire Glen Taylor souhaitait céder les Wolves. Cela fait des années que l’homme d’affaires de 79 ans pense à se séparer du club (il avait déjà testé le marché en 2012) mais le problème, c’est qu’il a fixé des conditions et que la franchise n’intéresse pas autant les investisseurs qu’il l’espérait.

Alors que le Jazz s’est vendu à 1,66 milliard de dollars, les offres pour les Wolves sont comprises entre 1,3 et 1,5 milliard, en comptant les dettes, selon ESPN. C’est déjà bien, surtout pour une équipe achetée 88 millions en 1995 (environ 150 millions de dollars actuels, en tenant compte de l’inflation) mais c’est moins que ce qu’espère Glen Taylor, connu pour son intransigeance et qui avait déjà mis, puis retiré, le club en vente par le passé.

Il faut dire aussi que la vente d’une franchise en plein cœur de la pandémie, avec des salles vides, n’a pas aidé les affaires de Glen Taylor. Sachant que cette saison 2020/21 se jouerait globalement à huis clos, le favori pour racheter le club, Daniel E. Straus, a ainsi baissé sa première offre à l’actuel propriétaire.

Un déménagement du club rapporterait beaucoup plus…

Le problème, pour Glen Taylor, c’est qu’il n’a pas énormément de leviers. Les Wolves font partie des clubs les moins valorisés de NBA, le marché étant moyen (15e place) et Minneapolis n’étant pas une ville passionnée par le basket.

Ancien sénateur du Minnesota, Glen Taylor a beaucoup investi pour garder le club en ville, et c’est d’ailleurs sa priorité en cas de revente, car il pourrait décrocher un meilleur accord en acceptant un déménagement.

Selon ESPN, il a ainsi tenté de rentrer en négociations avec les membres de la famille Wilf, qui possèdent l’équipe de NFL de la ville, les Vikings, mais ils ne semblent pas très intéressés par les Wolves.

Quant à la piste Kevin Garnett, qui a souvent répété vouloir racheter le club, elle n’est tout simplement plus évoquée, les relations entre le « Big Ticket » et Glen Taylor étant mauvaises, le retraité ayant aussi sans doute sous-évalué le prix de vente de la franchise. Peut-être d’ailleurs que cette vente compliquée marque d’ailleurs une pause dans l’inflation de la valeur des franchises, même si la NBA pense pouvoir récupérer 2,5 milliards de dollars pour la création d’une équipe dans des marchés plus attirants pour les investisseurs comme Las Vegas.