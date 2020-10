Le Jazz va changer de propriétaire

C’est une époque qui se termine du côté d’Utah. En effet, ESPN nous apprend que la franchise va changer de propriétaire et être vendue à Ryan Smith, le fondateur de l’entreprise Qualtrics.

L’homme de 40 ans, qui vit dans la région en plus d’être fan du Jazz, a récemment vendu sa société pour huit milliards de dollars et va donc succéder à la famille Miller, propriétaire du club depuis 1986 ! Larry Miller a été aux commandes jusqu’à son décès, en 2009, puis c’est sa femme Gail et leurs enfants qui avaient pris la relève.

Ryan Smith devrait aussi acheter la salle de la franchise, la Vivint Arena, mais également les Salt Lake City Stars, l’équipe de G-League affiliée. L’annonce officielle arrivera une fois que la ligue aura validé le rachat.

Quid du prix payé par Ryan Smith pour s’offrir le Jazz ? ESPN annonce un accord de vente à 1,66 milliard de dollars alors que Larry Miller avait acheté l’équipe pour 22 millions de dollars en 1986. Même en tenant compte de l’inflation, cela équivaudrait à 52 millions de dollars à l’heure actuelle, soit une multiplication par 30 de la valeur !