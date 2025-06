D’Angelo Russell vers les Mavericks ?

Selon Marc Stein, les Mavericks seraient les favoris pour signer D’Angelo Russell, dont le nom circule dans beaucoup de couloirs. Revenu aux Nets en cours de saison, en échange de Dorian Finney-Smith, l’ancien meneur des Lakers reste sur sa plus mauvaise saison en carrière, et sa cote est au plus bas.

A Dallas, on cherche un bon meneur pour assurer l’intérim pendant la convalescence de Kyrie Irving, et les dirigeants ont à leur disposition une enveloppe de 5.7 millions de dollars. C’est le montant de la “mid-level exception” pour les formations qui paient la “luxury tax”.

Dante Exum pourra-t-il rester ?

Bien évidemment, les dirigeants ont des plans B, comme celui qui mène à Chris Paul. Mais l’ancien meneur des Clippers souhaite se rapprocher de ses enfants, qui vivent à Los Angeles, et le quadragénaire devrait donc quitter le Texas après une saison aux Spurs.

En sortie de banc, Dante Exum pourrait prolonger son bail à Dallas, malgré des appels du pied d’équipes d’Euroleague. Sauf que les Mavericks ne pourront pas lui proposer leur “mid-level exception” s’ils la consacrent sur un autre meneur de jeu.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 9 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception ».