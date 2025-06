À Toronto, Collin Murray-Boyles veut devenir pote… avec Drake

« Merde ! » Telle a été la première réaction de Collin Murray-Boyles en apprenant qu’il était drafté par les Raptors, en 9e position. Certains ont alors imaginé qu’il s’agissait d’une réaction négative de sa part, comparable à celle d’Ace Bailey, qui a pris la direction du Jazz sans beaucoup d’enthousiasme.

En fait pas du tout, il s’agissait plutôt d’ « incrédulité ». « Toronto a probablement été la première équipe pour laquelle j’ai fait un workout. Ce que j’ai dit, ce n’était en aucun cas quelque chose de négatif, j’en suis très reconnaissant. C’était un moment surréaliste d’entendre mon nom être appelé, et par cette organisation qui a une bonne histoire et de très bons joueurs en ce moment. C’était juste un moment de folie », défend le rookie.

En interview, il répète plusieurs fois « WTF » (« What the f*** ? » – « C’est quoi ce bordel ? ») pour résumer son sentiment au moment où il a été appelé. « WTF jusqu’au moment où mon nom a été appelé. C’était dingue. J’ai failli verser une larme. Mais j’ai essayé de rester calme. C’est surréaliste. J’en rêvais quand j’étais gamin. Tu ne sais jamais si tu vas y arriver jusqu’au moment où ça arrive, donc c’est fou. »

Drake portera-t-il son maillot ?

Passée cette émotion rafraîchissante, ce dernier ajoute : « Je suis évidemment reconnaissant pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée, et je vais la saisir à fond, prêt à faire tout ce qu’ils me demanderont. » L’ancien ailier-fort de South Carolina sera attendu pour ses qualités de créateur et de fort défenseur. Un peu à la manière de Draymond Green qu’il compte parmi ses modèles défensifs, en plus de citer Aaron Gordon, Toumani Camara ou encore Jalen Williams.

Reste que sa première mission une fois arrivée à Toronto ne sera pas directement liée au basket. « La première chose que je dois faire en arrivant à Toronto, c’est poster une story Instagram, mettre une chanson de Drake et le taguer », sourit le joueur de 20 ans.

Un journaliste lui demande ensuite si devenir « pote » avec le rappeur, ambassadeur de la franchise canadienne depuis 2013, est dans ses plans. « Je suppose que c’est sur la liste, mais ça va évidemment demander beaucoup de travail. Je suis prêt à bosser, prêt à représenter la ville. Donc, on va voir. » Et si le plus connu des supporters locaux, en plus du « Super fan », était amené à porter son maillot, ce serait « fou » termine-t-il.