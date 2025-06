Draft 2025 | Présentation de Collin Murray-Boyles (South Carolina)

Sophomore parmi les plus attendus de NCAA cette saison, Collin Murray-Boyles a bien fait de rempiler pour un an à l’université. D’un joueur pas franchement courtisé à son arrivée à la fac, « CMB » est aujourd’hui est un des joueurs les plus intrigants de cette Draft 2025. L’intérieur de South Carolina s’annonce comme un cas de conscience pour de nombreux recruteurs. Peut-il être un intérieur « classique » malgré son manque évident de centimètres ? Faut-il en faire un joueur « hors catégorie », quitte à le rendre bien plus compliqué à intégrer dans une équipe ?

Collin Murray-Boyles est un intérieur, un vrai, au jeu pour le moment à l’ancienne, près du panier. Du genre d’autres noms ces dernières années, dominant chez les jeunes mais hors-NBA après seulement quelques saisons ?

Pas si vite. Car « CMB » a plus d’un tour dans son sac, notamment en défense. Son intégration dans des schémas offensifs peut poser question, mais le joueur de 20 ans pourra contribuer dès ses premiers pas dans la ligue de l’autre côté du parquet, et dans bien des registres. Il ne manque pas grand-chose pour amener l’ailier-fort dans le gratin de cette Draft. Mais il pourrait aussi errer si sa marge de progression venait à ne pas être exploitée…

Profil

Poste : ailier-fort

Taille : 1,99m

Poids : 108kgs

Equipe : South Carolina Gamecocks

Stats 2024/25 : 16,8 points (à 58,6%), 8,3 rebonds, 2,4 passes, 1,3 contre et 1,5 interception en 30,6 minutes

Points forts

– La défense. Collin Murray-Boyles a le profil idéal pour être de ces joueurs capables de défendre successivement trois voire quatre joueurs différents sur une même possession sans jamais être débordé. Le joueur de South Carolina a un instinct très au-dessus de la moyenne dans la lecture des trajectoires de passe, comme des déplacements des attaquants adverses. Il peut défendre à peu près partout, sur des grands en mouvement comme poste bas, ou de changer sur un écran et de rester face à un attaquant plus petit.

– La création. Si question finition, Murray-Boyles ne s’aventure guère en dehors de la raquette, l’intérieur est pourtant mobile. « CMB » a fait de sérieux progrès comme passeur, notamment dans sa prise de décision. On ne parlera pas encore de « point forward », mais Collin Murray-Boyles peut devenir un vrai problème pour les défenses adverses par la polyvalence de son bagage offensif.

Points faibles

– La taille. Avec un tout petit deux mètres (et même en-dessous sans chaussures), Collin Murray-Boyles n’est pas dans les standards de gabarit pour un intérieur NBA. Sa puissance et sa mobilité lui permettaient d’être un scoreur sérieux en NCAA, mais cela sera une autre affaire chez les professionnels. Il pourrait aussi en pâtir en défense, contre des intérieurs bien plus longs et hauts que lui.

– Le tir. C’est peut-être la clé de toute la carrière de Collin Murray-Boyles. S’il parvient à développer son shoot, quasi inexistant à ce stade, la question de son physique sera autrement moins problématique. Un tir à mi-distance fiable sera déjà une première étape, avant d’envisager reculer encore plus. À 70 % aux lancers-francs, l’espoir n’est pas interdit pour « CMB ». Attention aussi à ne pas s’enfermer sur sa main gauche, qu’il utilise quasi exclusivement jusqu’ici.

Comparaison

Avec un profil tant physique que technique aussi particulier, Collin Murray-Boyles ne répond pas à un prototype spécifique de joueur. Le nom de Draymond Green est fréquemment cité, pour son côté sous-dimensionné mais fort défenseur, même si « CMB » n’est pas encore le créateur qu’est la plaque tournante des Warriors. Son intensité et sa puissance se rapprochent de celles d’un Paul Millsap ou d’un Anthony Mason, ses qualités défensives d’un Bam Adebayo en bien moins athlétique.

Pronostic

Dans la lottery, mais où précisément ? Les équipes en manque d’intérieurs ne sont pas légion. Et le contexte dans lequel il atterrira pour ses débuts pourrait avoir une grande importance pour la suite de sa carrière.