Lonzo Ball arrive aux Cavaliers en échange d’Isaac Okoro

Auteur d’une saison plutôt correcte pour son grand retour à la compétition après deux saisons blanches, Lonzo Ball va passer chez un candidat au titre puisque ESPN annonce qu”il rejoint les Cavaliers, en échange d’Isaac Okoro. Ce n’est clairement pas du poste pour poste, et côté Cleveland, le départ d’Okoro va permettre de dégager quelques millions pour tenter de prolonger Ty Jerome.

Et si Jerome décroche un meilleur contrat loin de Cleveland, Ball pourra en partie compenser son départ comme doublure de Darius Garland. La saison passée, le grand frère de LaMelo avait prolongé pour deux ans avec les Bulls, et les Cavaliers pourront s’en séparer dans un an.

Les Bulls renforcent leur défense

Côté Chicago, Josh Giddey a crevé l’écran, et il devrait décrocher une belle prolongation de contrat. Prolongé pour trois ans avec les Cavaliers l’été dernier, Okoro apportera de la défense sur les postes arrières aux côtés d’Ayo Dosonmu, un autre spécialiste défensif.

Leur tandem pourrait clairement enquiquiner quelques “backcourt”, et coller au basket quasi universitaire de Billy Donovan avec de la défense tout-terrain et beaucoup d’engagement.