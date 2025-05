Les Cavs espèrent pouvoir garder Ty Jerome

Un démarrage en fanfare, puis une sérieuse perte de vitesse, rencontre après rencontre. Voilà à quoi a ressemblé la première campagne de playoffs en carrière de Ty Jerome. Auteur de 28 points en ouverture face au Heat, le remplaçant a connu une période de turbulence démarrée avec sa titularisation manquée face aux Pacers lors du Game 2 (2 points à 1/14 aux tirs…).

Sur les quatre derniers matchs de la série perdue contre Indiana, il a sombré à seulement 5 points (23% aux tirs) de moyenne. De quoi faire soudainement baisser sa cote, au plus haut après une saison de très haut niveau ?

« On adorerait le garder. Franchement, on l’espère. Je dirais que je dois faire attention à ce que je dis, parce qu’il va être ‘free agent’ non protégé, mais c’est notre joueur, donc on peut parler de Ty dans ce sens-là », rétorque Koby Altman dans sa conférence de presse de sortie.

Tout l’enjeu étant de savoir à quel prix. Pour un joueur, qui a tourné à 12.5 points de moyenne en saison régulière et dont le salaire planche à seulement 2.5 millions de dollars cette saison, on peut facilement parler de l’un des contrats les plus rentables de la ligue

Ty Jerome aussi, a affiché son intention de rester dans l’Ohio. Seulement la saison prochaine, pas moins de cinq joueurs émargeront à plus de 20 millions de dollars au sein de l’équipe. Résultat : Cleveland devrait basculer au-delà du fameux « second apron ».

Sam Merrill dans une situation similaire

Koby Altman assure que le propriétaire Dan Gilbert n’a imposé « aucune restriction concernant la luxury tax ». Et que le club est prêt à payer cette taxe et à fonctionner au-dessus de ce deuxième seuil. Reste à voir comment ces orientations peuvent se traduire sur la fiche de paye de Ty Jerome cet été.

En attendant, le dirigeant se félicite de voir à l’œuvre le développement des joueurs en interne. « Quand les gars trouvent cette confiance dans ce système, leur valeur augmente. C’est pareil pour Sam Merrill. On parlait de ces gars comme de simples joueurs de bout de banc, et ils sont devenus de vrais joueurs de rotation, avec de la valeur non seulement dans notre écosystème, mais au-delà aussi », développe-t-il.

Champion NBA avec les Bucks en 2021, Sam Merrill est dans une situation similaire à Ty Jerome. Lui aussi s’est beaucoup épanoui dans l’Ohio, avant de connaître des playoffs plus compliqués, et lui aussi est en fin de contrat.

« Cela fera partie de notre évolution, et aussi de la manière dont on va gérer les lourdes pénalités liées à la luxury tax. On doit continuer à construire de l’intérieur. Et ces deux exemples sont de vraies réussites issues de notre programme de développement, on les a mis dans les meilleures conditions pour réussir. Donc oui, on aimerait garder Ty, mais on verra ce que le marché nous réserve », termine prudemment le président.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 20 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.