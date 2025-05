Les Cavs auront-ils les moyens de conserver Ty Jerome ?

Avec 26 points de moyenne lors de ses rares titularisations (3) en saison régulière, Ty Jerome passait pour la parfaite option en l’absence de Darius Garland la nuit passée face aux Pacers. Malheureusement pour les Cavs et lui, l’habituel remplaçant, propulsé dans le cinq, a signé son pire match de l’année (2 points à 1/14 aux tirs).

« Ça n’a pas tourné en sa faveur ce soir, mais j’ai senti qu’on avait besoin de sa gestion du ballon », défend son coach Kenny Atkinson, avant d’ajouter : « Il a eu une super année, il va rebondir. » Évidemment que cette seule sale soirée ne va pas faire oublier ses derniers mois de compétition, les meilleurs de sa carrière.

Troisième pour le trophée de meilleur 6e homme de l’année, le meneur/arrière a gagné la confiance de son coach depuis bien longtemps.

« Kenny me donne la liberté d’être agressif à chaque fois que je vais sur le terrain et de jouer mon jeu. J’ai le feu vert total. Il fait confiance à ses arrières pour rester eux-mêmes avec une confiance illimitée. Quand de bons joueurs jouent en confiance, il se passe généralement de bonnes choses », livrait-il en amont des playoffs.

L’opportunité ou l’argent ?

De très bonnes choses le concernant. Habitué à signer des coups de chaud en saison régulière, il a encore augmenté son volume de jeu en playoffs. Avant sa sortie ratée d’hier, il tournait à plus de 17 points de moyenne (48% aux tirs dont 46% de loin). Pour un joueur dont le salaire planche à seulement 2.5 millions de dollars cette saison, on peut facilement parler de l’un des contrats les plus rentables de la ligue.

C’est là tout le casse-tête qui s’annonce pour les Cavs : comment le conserver cet été quand il deviendra « free agent » ? Surtout quand on sait que Donovan Mitchell et Evan Mobley vont voir leurs émoluments énormément augmenter. La saison prochaine, pas moins de cinq joueurs émergeront à plus de 20 millions de dollars… Résultat, Cleveland devrait basculer au-delà du fameux « second apron ».

Une chose est sûre, Ty Jerome a envie de rester. « Je pense être dans une situation incroyable ici, avec un staff technique qui me donne les pleins pouvoirs et une équipe qui me soutient. Évidemment, j’aimerais revenir. On doit juste voir comment ça va se passer », lâchait le joueur de 27 ans, conquis par l’altruisme de sa formation.

« Quand on a ça en NBA, il ne faut pas le prendre pour acquis. Oui, bien sûr que les joueurs veulent être payés, et je mentirais si je disais que ce n’est pas mon cas, mais quand tu as ça, tu ne veux pas le gâcher », terminait-il.

Ty Jerome Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 31 11 33.6 28.0 75.0 0.2 1.3 1.5 1.4 0.9 0.5 0.6 0.1 3.3 2020-21 OKC 33 24 44.6 42.3 76.5 0.3 2.5 2.8 3.6 1.8 0.6 1.4 0.2 10.7 2021-22 OKC 48 17 37.8 29.0 80.9 0.4 1.2 1.6 2.3 1.5 0.6 0.8 0.1 7.1 2022-23 GOS 45 18 48.8 38.9 92.7 0.2 1.6 1.7 3.0 1.4 0.5 0.7 0.1 6.9 2023-24 CLE 2 7 50.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 2.0 2024-25 CLE 70 20 51.6 43.9 87.2 0.7 1.8 2.5 3.4 1.5 1.1 1.3 0.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.