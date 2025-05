A la dernière seconde, Tyrese Haliburton éclipse les 48 points de Donovan Mitchell !

Avant ce Game 2, on se demandait si les Cavaliers allaient pouvoir s’appuyer sur leurs blessés, Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter, mais surtout s’ils allaient pouvoir égaliser face aux Pacers de Tyrese Haliburton, après avoir lâché leur avantage du terrain d’entrée de série.

Deux interrogations auxquelles il faut répondre par la négative, puisque la triplette Garland – Mobley – Hunter n’était pas apte et parce que Cleveland s’est incliné à l’ultime seconde (120-119), après un « game-winner » à 3-points de Tyrese Haliburton (19 points, 9 rebonds). Un braquage en bonne et due forme pour Indiana, qui a compté jusqu’à 20 points de retard et qui se trouvait encore à -7 dans la dernière minute, contre les Cavaliers d’un magnifique Donovan Mitchell (48 points, 9 passes, 5 rebonds, 4 interceptions).

Le genre de défaite qui risque de faire très, très mal aux Cavs, maintenant à 0-2 dans cette demi-finale de conférence, avec de grosses incertitudes sur le plan physique et qui se rendront surtout à Indianapolis sans avoir le droit à l’erreur. En effet, les Pacers pourront conclure la série sur leur parquet lors des deux prochains matchs grâce à leur entame parfaite dans l’Ohio.

À noter que c’est la première fois depuis 1996 que Cleveland perd les deux premiers matchs d’une série à domicile, alors que c’est la première fois depuis 1994 que Indiana gagne les deux premiers matchs d’une série à l’extérieur.

À RETENIR

– Indiana revient (encore) de tellement loin… Depuis 1997, seules trois équipes ont remonté un retard de -7 dans l’ultime minute d’un match de playoffs : le Thunder en 2014… les Pacers il y a une semaine et les Pacers cette nuit. En quelques jours, face aux Bucks puis aux Cavs, les hommes de Rick Carlisle ont donc renversé deux situations pour le moins délicates. Dans ce Game 2, un 8-0 dans les 48 dernières secondes les a ainsi propulsés vers une avance de 2-0. Décisifs, Aaron Nesmith (23 points) et Tyrese Haliburton y sont pour beaucoup, mais Myles Turner (23 points, 8 rebonds, 5 contres) avait également fait le travail avant cela.

– Qui a dit que Tyrese Haliburton était surcoté ? Il y a deux semaines, le meneur des Pacers était considéré comme « le joueur le plus surcoté de la ligue » dans un sondage mené par The Athletic. Depuis, il semble vouloir prouver match après match que les votants ont eu tort de lui décerner ce « titre ». En pleine confiance en attaque, et carrément capable de se montrer décisif en défense, Tyrese Haliburton a cette fois-ci planté un nouveau « game-winner » dans ces playoffs 2025, plein de sang-froid et en sachant immédiatement qu’il allait forcer la décision dans ce Game 2. Ça valait bien une célébration « big balls », ensuite…

– Donovan Mitchell assume ses responsabilités, mais perd. Sans Darius Garland, Evan Mobley ni De’Andre Hunter, il n’y avait pas beaucoup de solutions pour que les Cavaliers reviennent à 1-1. La principale, c’était de voir Donovan Mitchell signer un nouveau carton au scoring et c’est justement ce qu’il a fait. Agressif au scoring, il a porté son équipe dans ce Game 2, avec l’aide de Jarrett Allen (22 points, 12 rebonds, 3 contres) et Max Strus (23 points, 8 rebonds), mais cela n’a pas suffi et on se demande ce qu’il va devoir faire pour permettre aux siens de renverser cette série. Surtout si ses coéquipiers ne sortent pas de l’infirmerie…

– Cleveland démarre fort, mais s’effondre. Devant de 20 points au maximum, grâce à leur 32-15 dans le premier quart, les Cavaliers ont peu à peu laissé et vu les Pacers revenir au score, jusqu’à ce que ces derniers ne leur passent devant au pire moment : à 1.1 seconde du buzzer. Un crève-coeur pour cette équipe, affaiblie, déjà dos au mur et qui a trop gâché dans la dernière minute, entre la perte de balle et la faute offensive de Donovan Mitchell, la perte de balle sur une remise en jeu de Max Strus ou les trois rebonds offensifs accordés à Indiana. Des erreurs qui coûtent très, très cher à l’arrivée…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.