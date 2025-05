Tyrese Haliburton et les Pacers ont fait le plein de confiance

On n’est pas loin de l’entrée en matière parfaite pour les Pacers. Vainqueurs du Game 1 à Cleveland au terme d’un match solide, les hommes de Rick Carlisle ont développé leur jeu offensif à la perfection, dans lequel chacun a contribué. Et la défense a été suffisamment solide pour contenir la meilleure équipe de la conférence Est.

Forcément, au moment de dresser le bilan de cette première sortie en demi-finale de conférence, Tyrese Haliburton pouvait avoir le sourire.

« J’ai le sentiment que notre jeu offensif a été bon. On a eu de bons tirs et on a commencé le match en les mettant dedans. On a joué avec beaucoup de confiance, ce qui a nous a apporté de bonnes choses. On a fait du bon boulot en attaquant le cercle, en jouant notre style de basket en attaque. Quand on met nos tirs comme ça, on est dur à battre », a glissé le meneur, auteur de 22 points et 13 passes décisives.

Une « Cavalanche » bien maîtrisée

Le leader des Pacers se prépare déjà pour la suite et aux ajustements des Cavaliers pour égaliser dans le Game 2 et sauver les meubles avant d’aller à Indianapolis pour les deux matchs suivants.

« La victoire nous donne beaucoup de momentum, c’est une bonne sensation pour la soirée, mais c’est la meilleure équipe de notre conférence. Ils jouent très dur. Ils ne perdent pas beaucoup, donc ils vont répondre. Il faut qu’on s’y prépare en vue du Game 2. Mais je trouve qu’on a plutôt bien fait le dos rond quand la « Cavalanche » est arrivée. On a bien su gérer ça. Une fois que s’est passé, j’avais confiance en notre groupe. J’ai beaucoup aimé notre façon de débuter le match, notre énergie, du début à la fin. C’est une très bonne victoire pour nous ».

Le début des choses (très) sérieuses

Si Indiana a réalisée l’entame rêvée dans cette série, Tyrese Haliburton est bien conscient que ce n’est que le début. Avec l’avantage du terrain récupéré, l’idée est désormais d’anticiper ce que les Cavs vont pouvoir lui proposer pour essayer de le ralentir. Quoi qu’il arrive, il devra continuer à jouer juste !

« C’est toujours un équilibre entre être agressif et trouver mes coéquipiers. Après avoir regardé tellement de vidéos sur ces gars, je peux dire que c’est vraiment une équipe d’élite défensivement. J’ai analysé différents endroits et différentes façons d’attaquer pour aller au cercle. Ils sont tellement forts collectivement pour assurer les bonnes rotations, te repousser de la peinture. Donc j’ai essayé de capitaliser sur ce que j’ai vu en vidéo. Et je suis enthousiaste à l’idée de poursuivre notre jeu d’échecs entre nous. Je vais juste essayer de prendre ce que la défense me donne et de rester solide », a-t-il ajouté.

Vivement la suite, dès demain soir !

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.