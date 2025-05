Les Pacers frappent très, très fort d’entrée à Cleveland !

La série entre Cleveland et Indiana est partie très fort ! Sur le parquet de Cavs toujours privés de Darius Garland, les Pacers ont su dicter leur jeu en maîtrisant les trois quarts du match, entre une entame presque parfaite (25-36 à 67% de réussite au tir en premier quart-temps), la bonne gestion jusqu’à la pause (58-64) jusqu’au coup de chaud d’Aaron Nesmith, auteur d’un 3/3 de loin et deux lancers pour faire passer son équipe à +9 au retour des vestiaires (75-84).

Porté par un Donovan Mitchell devenu inarrêtable, Cleveland a passé un 13-0 en guise de réponse (88-84), mais Indiana n’a pas perdu pied, s’en remettant au talent de son collectif et à la « clutchitude » de ses gâchettes, avec les 3-points de Bennedict Mathurin et Myles Turner au buzzer du troisième quart-temps pour replacer les Pacers en tête (90-92). Tyrese Haliburton puis Andrew Nembhard par deux fois ont surenchéri, plaçant Cleveland dans l’embarras (104-110). Myles Turner au rebond offensif, Pascal Siakam en transition et Tyrese Haliburton sur une dernière finition près du cercle ont alors mis un terme au suspense pour assurer un succès probant, 121-112, et récupérer l’avantage du terrain. La pression sera d’autant plus forte sur les Cavs dès le Game 2 mardi soir !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’entame des Pacers. La première mission pour une équipe en playoffs à l’extérieur est de ne pas laisser les locaux s’enflammer d’entrée et emmener le public avec eux. En ce sens, Indiana a parfaitement réussi l’entame de sa série en ayant maîtrisé le premier acte de main de maître, à 67% d’adresse au tir et un joli 5/9 de loin. Tout le monde a pris confiance autour d’un Tyrese Haliburton dans le coup, et ce fut alors aux Cavs de courir après le score.

– La gestion de l’absence de Darius Garland. Un peu dans la continuité du point précédent, Kenny Atkinson a choisi de rester sur ce qu’il avait fait face à Miami en titularisant Sam Merrill afin de préserver l’équilibre de sa « second unit » emmenée par Ty Jerome. Un choix qui n’a pas forcément mis Cleveland dans de bonnes dispositions pour attaquer fort, Sam Merrill n’étant ni meneur ni créateur. Ce qui est passé contre Miami a très vite été problématique face aux Pacers.

– Le collectif des Pacers. Bien sûr, Tyrese Haliburton a encore été « la tête du serpent » avec ses 22 points et 13 passes décisives. Mais que dire de ses lieutenants qui ont pratiquement tous apporté leur pierre à l’édifice avec encore une fois 8 joueurs à 7 points et plus ? De quoi causer un véritable casse-tête que la défense des Cavs n’a pas su résoudre. On pense notamment aux montées en température d’Aaron Nesmith (17 points) dans le troisième quart-temps puis d’Andrew Nembhard (23 points) dans le quatrième.

– Donovan Mitchell n’a pas tenu sur la durée. « Spida » ne peut pas tout faire tout seul, même si on a cru un moment qu’il allait réussir à inverser la tendance en fin de troisième quart-temps. Malgré ses 33 points, son 1/11 derrière l’arc a fini par le trahir. Là encore, dans le « spacing », dans la création, l’absence de Darius Garland a pesé. Difficile de reprocher quelque chose en revanche à la paire Mobley-Allen qui a tenu son rang.

– L’action du match : le block de furieux de Bennedict Mathurin. On aurait pu citer le tomar d’une rare violence de Jarrett Allen dans le troisième quart-temps. Mais c’est finalement ce scotch tout aussi dévastateur qui rafle la mise. Parti à la chasse sur un De’Andre Hunter lancé en contre-attaque, Bennedict Mathurin a parfaitement contré l’ailier des Cavs, laissant ce dernier au sol, visiblement souffrant. Les Cavs ont demandé un challenge en espérant une faute mais le contre était bien valable, et Indiana a récupéré le ballon en prime ! Assurément l’un des tournants de la fin de match, alors que Cleveland menait encore au score (99-98).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.