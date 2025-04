Etre le plus surcoté de la ligue ? Tyrese Haliburton s’en « fiche complètement »

Un double-double très solide (21 points, 12 passes décisives), un vif échange avec Damian Lillard et la victoire au bout… Difficile de voir en Tyrese Haliburton un joueur particulièrement perturbé par sa nouvelle étiquette de « plus surcoté de la ligue ». Un sondage anonyme mené par The Athletic auprès des joueurs, et publié mardi a placé le meneur des Pacers comme successeur de Rudy Gobert comme numéro un de ce classement pas franchement enviable. Le All-Star a répondu avec une très belle prestation lors du match 2 contre les Bucks.

A Indianapolis, Haliburton a débuté le match pied au plancher avec un premier quart-temps magnifique. Le meneur a été le fer de lance des Pacers sur la période, au point d’être impliqué sur 23 des 40 points des siens. « Cela n’a pas eu le moindre impact sur la façon dont j’ai joué ce soir » a clamé Haliburton au sujet de son nouveau « statut ».

« Je n’ai pas un long discours ou un commentaire à faire. Tout ce qui m’importe, c’est que ce vestiaire gagne des matchs. Et nous sommes en position d’aller à Milwaukee et d’y terminer la série donc… Je ne m’inquiète pas vraiment de ce sondage. Je sais que je suis bien dans mes baskets. Je me préoccupe pas de ce que les gens pensent. Mes coéquipiers, les dirigeants et le staff ont confiance en moi. Alors ça va. Je m’en fiche complètement. »

Le « général » Haliburton

En (léger) retrait statistique cette saison et absent du All-Star Game, Tyrese Haliburton n’en a pas moins été un des acteurs d’une nouvelle saison de progression des Pacers, grimpés dans le Top 4 de l’Est avec trois victoires de plus qu’en 2024. « C’est ce que je veux que les gens retiennent quand ma carrière sera finie » a-t-il avancé. « Comment j’ai eu de l’influence sur nos victoires ? J’essaie juste de jouer libéré, de m’amuser sur le parquet et d’être qui je suis. »

A savoir celui que Pascal Siakam qualifie de « général« , auteur de 11,1 passes de moyenne depuis le All-Star Game. « Il nous fait avancer donc nous le soutiendrons jusqu’au bout. Et je pense que c’est un joueur spécial, parce qu’il peut influencer un match pas seulement par son scoring, mais aussi en étant capable d’écarter le jeu pour tout le monde, et mettre tout le monde dans les bonnes positions. Et il le fait avec style. »

Un style qui ne plaît visiblement pas à tout le monde en NBA. On ne sait pas si Damian Lillard, notamment, a contribué au sondage de The Athletic, mais le meneur des Bucks s’est une nouvelle fois accroché avec Tyrese Haliburton. Les deux hommes ont eu un échange vif mais sans débordement à une minute de la fin du match, comme cela fut le cas dans les derniers instants du Game 1, alors que le meneur des Bucks était alors en civil sur le banc.

« Toutes ces choses extra-sportives n’ont pas d’importance, mais c’est marrant cela dit » préfère en sourire le Pacer. « Je ne vais pas vous mentir, c’est amusant. Tous ceux qui m’ont déjà vu jouer au fil de ma carrière savent qui je suis. Je joue avec mes émotions, à fleur de peau. Je veux juste gagner, je ne pourrais pas davantage me moquer des retombées individuelles sur moi. »

« Un sondage de merde » pour Rick Carlisle

Si Tyrese Haliburton s’est montré plutôt loquace mais détaché en apparence, son coach Rick Carlisle a autrement moins apprécié l’article de The Athletic. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le technicien d’Indiana n’a pas attendu la fin de sa question pour exprimer le fond de sa pensée dans une réponse enflammée.

« J’en ai entendu parler… Les autres joueurs cités étaient Jimmy Butler et Giannis, c’est ça ? Je veux voir les gars qui ont voté pour ces joueurs. Je voudrais voir leur visage. C’est un sondage de merde. Tout le monde n’y a pas répondu, les joueurs n’y ont répondu que s’ils le voulaient. Tout ce truc, ce sont des conneries. Et c’est vraiment indigne. Jimmy Butler aurait été parmi les finalistes du MVP s’il était arrivé à Golden State un mois et demi plus tôt, regardez ce qu’il a fait. Et Giannis ? Vous vous moquez de moi ? »

Rick Carlisle se contentera bien volontiers de son meneur surcoté, provisoire meilleur passeur des playoffs et cadre des Pacers en contrôle 2-0 avant de se rendre à Milwaukee.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.