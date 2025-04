Les Pacers font le break face aux Bucks

Les Pacers ne pouvaient guère mieux commencer la partie. Avec énergie, ils dominent les débats face à des Bucks dépassés en défense et imprécis en attaque. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers multiplient les ballons perdus bêtement (marcher, reprise de dribble…) et ratent des tirs près du cercle.

En fin de premier quart-temps, Damian Lillard et Bobby Portis stabilisent un peu les choses mais Indiana a la main (40-30). Le deuxième quart-temps n’est pas le plus agréable à regarder, le déchet y étant important. Milwaukee parvient à serrer les rangs en défense à revenir un peu (68-60).

Un 13-0 relance le suspense

Mais tout ceci est effacé rapidement, dans les premiers instants de la seconde période puisque Tyrese Haliburton (bon dans ce match et qui voulait sans doute montrer qu’il n’est pas surcoté) et sa bande passent un 10-2. Le match reste sur les mêmes rails : Indiana attaque fort, Milwaukee n’arrive pas à défendre et sans un shoot à 3-pts au buzzer de Kevin Porter Jr., les troupes de Doc Rivers auraient été reléguées à 15 points avant le dernier acte (99-87).

Puis, avec un Giannis Antetokounmpo présent près du cercle et un Bobby Portis adroit à 3-pts, les Bucks produisent un dernier effort. Damian Lillard frappe de très loin et Milwaukee passe ainsi un 13-0 pour revenir à deux points. Mais Pascal Siakam répond derrière l’arc, puis Andrew Nembhard enfonce le clou et les Pacers s’imposent 123-115 pour faire le break avant de rejoindre le Wisconsin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Milwaukee a pris l’eau. Les Bucks ont couru après la score toute la rencontre, la faute à une défense qui ne tient pas la route. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers sont constamment dépassés et ne font les efforts que trop ponctuellement. S’ils ne corrigent pas cela, impossible pour eux de revenir dans la série, même à domicile.

– Le retour de Damian Lillard. Après plus d’un mois d’absence et avec le feu vert du staff médical, le meneur de jeu a pu commencer les playoffs. Il a été globalement discret et logiquement maladroit, étant en manque de rythme. Il termine avec 14 points à 4/13 au shoot et 7 passes.

– Les Pacers ont fait le travail. En s’appuyant sur leurs qualités offensives, les joueurs de Rick Carlisle ont rempli leur première mission : ne pas lâcher l’avantage du terrain. Ils l’ont fait sans trembler. Il faut désormais aller s’imposer, au moins une fois, à Milwaukee pour se mettre dans les meilleures dispositions avant de revenir à la maison, si nécessaire, pour un Game 5.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.