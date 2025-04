Tyrese Haliburton pique à Rudy Gobert le titre de « joueur le plus surcoté »

Transparent aux Jeux olympiques, même s’il expliquera plus tard qu’il était blessé, Tyrese Haliburton n’a pas confirmé sa progression cette saison, sans pour autant réellement régressé puisque ses pourcentages sont identiques, voire même meilleurs à 3-points, tandis que ses points et ses passes sont un peu en baisse. C’est sans doute pour cette raison que ses petits camarades de la NBA le considèrent aujourd’hui comme « le joueur le plus surcoté de la NBA » ! C’est ce qui ressort du sondage annuel de The Athletic.

Sur les 158 joueurs interrogés, seuls 90 ont donné un nom, et le meneur des Pacers arrive en tête du scrutin avec 14.4% des votes. Il est suivi par Rudy Gobert, numéro 1 en 2024, et Trae Young, déjà numéro 3 la saison passée. Le meneur d’Atlanta, pourtant meilleur passeur de la NBA, n’a pas la cote auprès de ses pairs. Peut-être lui reproche-t-on un manque de leadership ou sa défense suspecte…

Derrière ce trio, cinq joueurs obtiennent plus de 4% des voix : Jimmy Butler, Bradley Beal, Draymond Green, Ja Morant et Julius Randle. Il est plutôt cocasse de retrouver Butler et Green, alors que le premier a changé la fin de saison des Warriors, tandis que le second est nommé pour le trophée de Defensive Player Of The Year.