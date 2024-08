Tyrese Haliburton ironise sur sa médaille d’or gagnée sans beaucoup jouer

On a beaucoup parlé des « DNP » de Jayson Tatum, mais Steve Kerr a surtout très peu utilisé Tyrese Haliburton. Avec Anthony Edwards, le meneur des Pacers était le seul rescapé de l’effectif qui avait terminé à la 4e place de la Coupe du monde il y a un an. Blessé en playoffs, il avait mis les bouchées doubles pour partir aux JO, et finalement, il n’aura joué que 9 minutes en moyenne pour trois rencontres. Il n’est d’ailleurs pas entré en jeu en demi-finale puis en finale, mais il a ironisé sur ses deux « DNP » pour finir la compétition.

Sur les réseaux sociaux, on le voit brandir sa médaille d’or avec cette légende : « Quand tu n’a rien fait dans un TD de groupe, et que tu obtiens un A ».

When you ain’t do nun on the group project and still get an A pic.twitter.com/xpshYZhMyA — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 10, 2024

Du côté des Pacers, on a observé tout ça de loin, mais on reste fier d’avoir un champion olympique dans ses rangs. « C’était génial de le voir là-bas. Je continue de penser qu’il mérite de jouer davantage mais il gère ça comme un pro, et comme un super coéquipier » a réagi le GM Chad Buchanan.

Steve Kerr a assumé ses choix du début à la fin

Plusieurs fois, Steve Kerr a dû répondre à des questions sur ses rotations, et ses choix de se passer d’un ou deux joueurs pendant tout un match. Même Draymond Green s’était plaint, et le coach de Team USA lui avait répondu.

« En fonction de l’adversaire, le choix est différent d’un match à l’autre. Cela fait un mois que nous nous entraînons tous les jours avec ce groupe, et nous savons comment tirer le meilleur de nous-mêmes » a-t-il dit.

Un choix qui avait convaincu Chad Buchanan. « Avec autant de talent dans son effectif, c’est difficile de donner à chacun le temps de jeu qu’il mérite. Au final, je suis content pour Tyrese. Il représente notre pays avec classe et il soutient ses coéquipiers. Même si je pense qu’il méritait davantage de minutes, je suis heureux qu’il y soit. »

D’autant plus qu’il n’a pas rechuté après sa blessure, et il pourra attaquer la saison à 100% de ses capacités.