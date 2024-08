Jayson Tatum voudra-t-il revenir avec Team USA ?

Onze minutes et trois secondes. C’est le temps de jeu accordé à Jayson Tatum durant la finale olympique face à la France. S’il est nécessaire de le dire, c’est parce qu’il a passé deux matches entiers, contre la Serbie à chaque fois, sur le banc. Cela a fait jaser du côté de Boston et de ses proches.

Le résultat reste le même : l’ailier des Celtics a remporté une deuxième médaille d’or d’affilée, confirmant son année 2024 dorée avec le titre NBA et désormais le titre olympique (comme Jrue Holiday et Derrick White).

Comme son aventure aux Jeux olympiques 2024 fut frustrante (71 minutes jouées dans le tournoi), peut-on l’imaginer refuser de revenir à Los Angeles dans quatre ans ?

« Ce fut une expérience difficile sur le plan personnel, mais je ne vais pas prendre de décision avec mes émotions », répond Jayson Tatum. « Si on me demande maintenant si je veux jouer en 2028, je dis que c’est dans quatre ans et j’ai le temps d’y penser. Je ne vais prendre aucune décision par rapport à cette expérience ou mes sensations personnelles. »

« C’est un moteur, mais je reste humain. Donc sur l’instant, c’est difficile »

Sans doute que, à chaud, et avec déjà deux médailles autour du cou, le joueur ne veut pas revivre cela. Mais de l’eau aura coulé sous les ponts d’ici là : LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry ne sont pas éternels et ne seront sans doute pas dans l’effectif. Le visage de Team USA aura changé, celui de Jayson Tatum aussi sans doute.

Néanmoins, le champion NBA 2024 n’a pas pu faire abstraction du bruit extérieur que son absence lors du premier match puis en demi-finale a généré.

« Beaucoup de gens m’ont écrit des textos, m’ont contacté pour me dire qu’il faut que ce soit un carburant pour moi. J’ai apprécié ça. Les gens se soucient pour moi », raconte-t-il. « Le plus dur, c’est que, oui, c’est un moteur, mais je reste humain. J’ai fait des sacrifices, j’ai bossé très dur. Donc sur l’instant, c’est difficile. Je vais apprendre de cette expérience. C’était clairement un défi et une leçon d’humilité. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.