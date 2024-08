Les Celtics et les proches de Jayson Tatum demandent des comptes

Qui de Vincent Collet ou Brad Stevens aura vu juste ? Le premier imagine un grand Victor Wembanyama pour la finale olympique de ce soir, le second en pense autant avec… Jayson Tatum. « Le match du titre va se dérouler dans un super environnement extérieur, il brille dans ce genre de situation », veut rappeler le président des Celtics.

Briller à condition… de jouer. Face à la Serbie en demi-finale, l’ailier de Boston a connu son deuxième « DNP » de la compétition. « C’est difficile de ne pas jouer, et je suppose que c’est encore plus difficile quand on est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais lorsqu’on a échangé, il n’a parlé que de l’équipe », rapporte le dirigeant.

Selon ce dernier, son joueur a bien compris qu’une « occasion unique » se présentait à lui : celle de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques. En conséquence, « il est toujours prêt », si Steve Kerr venait à le mobiliser.

Le discours de Brad Stevens est mesuré, celui de Wyc Grousbeck l’est moins. « Je ne ferais pas jouer Steve Kerr, disons-le comme ça. Qu’est-ce qui se passe ? C’est un mystère, un mystère complet. Jayson ne mérite que des éloges, des félicitations et du temps de jeu », juge le propriétaire de l’équipe.

Un parti pris contre les Celtics ?

Du temps de jeu, son joueur en a obtenu après un match d’ouverture face à la Serbie passé sur le banc. 17 minutes face au Soudan du Sud, 23 face à Porto Rico et 20 face au Brésil. Bémol : il a manqué d’adresse sur cette dernière sortie, avec 5 points à 1/5 aux tirs.

Mais Steve Kerr, pour défendre ce choix de rotation, continue de dire qu’il s’agit d’un « simple problème mathématique ». Un positionnement qui peine à convaincre une ancienne légende des Celtics : Bob Cousy.

« Tatum fait la couverture de Sports Illustrated ce mois-ci. Tous les experts que j’ai lus ces derniers temps l’ont choisi parmi les cinq meilleurs, et parfois le premier, dans ce foutu monde. Aujourd’hui, Kerr dit au monde entier qu’il n’est pas d’accord. Dans un match de 40 minutes, si vous ne pouvez pas trouver cinq minutes pour faire jouer quelqu’un de l’équipe sans vous faire du mal… », n’en revient pas le Hall of Famer.

Bob Cousy rappelle que lors du premier match, Team USA n’était pas en danger de perdre comme lors de cette demi-finale. « Dans ce cas-ci, ils étaient menés de 17 points, il doit s’inquiéter de perdre le match. Ne pas laisser Tatum sortir du banc, pour moi, il doit y avoir une sorte de parti pris contre les Celtics. » Un argument facilement démontable puisque Jrue Holiday était encore titulaire, et que Derrick White est de nouveau rentré en jeu.

Une situation embarrassante

Reste que selon l’ancienne légende, la situation a quelque chose « d’embarrassant pour ce pauvre garçon ». « C’est mystifiant », renchérit Wyc Grousbeck en rappelant que Jayson Tatum, ainsi que Jaylen Brown, ont conduit les Celtics au titre. Mais aujourd’hui « ils ne sont apparemment pas en mesure d’aider l’équipe olympique ».

La mère de l’ailier a également commenté la situation sur les réseaux sociaux, en assurant ne pas comprendre à ce qu’il se passe, car « ça n’a aucun sens… »

Le cas de Jaylen Brown, non retenu au sein de la sélection, a également fait beaucoup parler. Brad Stevens dit avoir échangé sur la question avec Grant Hill, le patron de USA Basketball, qui serait prêt à échanger avec Jaylen Brown en vue d’une intégration pour les Jeux de 2028.

En attendant, le dirigeant des Celtics est certain que son joueur se servira de cette expérience malheureuse comme « d’une motivation pour s’améliorer. Il relèvera vraiment les défis liés à la victoire de l’année dernière. Il a toujours été comme ça. Et cela va probablement ajouter de l’huile sur le feu. » Parfait pour le doublé ?

Photo FIBA.com