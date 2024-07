Jaylen Brown répète que Nike est derrière son absence de Team USA

Un spectateur de prestige pour la rencontre de Summer League entre les Lakers et les Celtics : Jaylen Brown.

À ses côtés, les basketteuses Angel Reese et Kysre Gondrezick, et le MVP des dernières Finals n’a pas échappé à une question sur son absence de Team USA et sa réaction emplie de frustration.

« Je n’ai pas été surpris » confirme-t-il. « Mais ma réaction a été d’être heureux pour D. White. C’est super d’avoir autant de nos gars (des Celtics) dans l’effectif, et je suis content pour eux. J’ai immédiatement appelé Derrick. Simplement pour ôter toute confusion, pour lui dire toute mon affection. Il le sait, et tout va bien entre nous ».

Des révélations à faire ?

Est-il toujours persuadé que Nike a joué un rôle dans sa non-sélection ? « Bien sûr que je le pense ! Il y aura d’autres choses à venir à ce sujet. Pour l’instant, je ne ferai aucun autre commentaire. »

Du côté de la Fédération, Grant Hill avait ironisé sur le fait qu’il avait joué en Fila quasiment toute sa carrière, avant d’insister sur la complémentarité des joueurs. Selon lui, Derrick White collait mieux aux autres éléments du groupe.

« Nous devons bâtir une équipe, et l’une des choses les plus difficiles est de laisser de côté des joueurs dont je suis fan et que j’ai hâte de voir tout au long de la saison, tout au long des playoffs. Des gars qui ont été MVP des Finals, des gars qui ont fait partie du programme, des gars qui ont remporté des médailles d’or. Des gars que je respecte, admire et aime regarder. Mais la responsabilité que j’ai est de constituer une équipe et un groupe qui se complètent. Par rapport aux théories qui sont dans l’air, ce sont simplement des théories. »